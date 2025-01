Addio parruchiere: se vuoi schiarire i capelli in maniera naturale prova questo prodotto | Lo abbiamo tutti in casa

Se il tuo sogno è quello di schiarire i capelli in maniera naturale prova questo rimedio con il prodotto che abbiamo in casa: ecco qual è

Le nostri carissime lettrici amano avere i capelli lunghi e curati ma soprattutto lucenti e amano soprattutto cambiare sempre colore in maniera piuttosto naturale. Se il tuo sogno è proprio quello di schiarirli senza ricorrere a metodi come quello del degrade, delle meches, o bronde hair usati dai parrucchieri, allora questo è il momento giusto per rivelarti la scoperta con un prodotto che abbiamo spesso in casa.

Solitamente il parrucchiere è sempre la persona adatta per soddisfare questo tipo di desideri, anche se bisognerebbe ricorrere a prodotti chimici che spesso potrebbero rovinare e indebolire il capello e il cuoio capelluto. Schiarire i capelli non è affatto una pratica semplice e, proprio per questo, si cerca di agire con prodotti che rispettano l’ambiente e che siano naturali.

Se desideri un biondo che sia ambrato senza dover ricorrere necessariamente a prodotti chimici o a quelli usati dal parrucchiere, esiste un metodo che moltissimi di voi non conoscono ma che si rivela un vero e proprio amico dello schiarimento naturale dei capelli.

Andiamo a vedere di cosa si tratta e di cosa si sta parlando proprio nel paragrafo successivo: siamo sicuri di darti un’idea piuttosto innovativa e incredibilmente meravigliosa.

Come schiarire i capelli in maniera naturale: ecco il prodotto del momento

Se sei stanco di voler soddisfare i tuoi desideri e spendere un occhio della fortuna magari con un risultato che nemmeno ti soddisfa allora devi provare assolutamente lo schiarimento dei tuoi capelli con una fonte che abbiamo tutti in casa ed è naturale: si tratta proprio della birra. C0se da dire che la birra, rispetto ad altri metodi come la camomilla, si presenta in maniera molto più aggressiva, quindi i suoi effetti saranno molto più evidenti.

Questo non vuol dire assolutamente che li danneggia, ma che essendo ricca di sostanze naturali avranno già un effetto sul cuoio capelluto. Se i tuoi capelli sono già castano chiaro o biondo scuro, allora avrai un effetto immediato. Se lo provi su capelli neri o molto scuri l’effetto sarà quasi invisibile.

Ecco quali birre usare per questo metodo

Se ti stai chiedendo quali sono le birre da utilizzare per questo metodo ti diciamo subito che bisogna eliminare l’anidride carbonica quindi sarà meglio usare birre chiare e birre poco alcoliche.

Quelle da evitare sono le birre scure e quelle doppio malto.