Occhiaie, se le vuoi eliminare definitivamente questo è il solo rimedio: finalmente la scoperta

Le occhiaie sono il tuo incubo più grande e non sai proprio come fare a risolvere? Allora prova questi rimedi naturali: i dettagli

Molto spesso i nostri lettori ci elencano alcuni problemi personali che non li fanno sentire sereni con il proprio corpo. Uno di questi è legato al problema delle occhiaie che si formano sul viso e, molto spesso, sono molto nere tanto da non riuscire a nasconderle. Proprio per questo, abbiamo cercato di trovare un metodo che ti portasse ad eliminarle definitivamente: ecco di che si tratta.

Quando si hanno le occhiaie, i motivi legati a questi possono essere molteplici ad esempio lo stress, le allergie, disturbi di circolazione, anemia ma anche una questione ereditaria. Quelle naturali, citate quindi precedentemente, sono quelle dovute allo stress: all’affaticamento, ai ritmi serrati, alle preoccupazioni.

Per le donne, le occhiaie possono presentarsi anche prima dell’arrivo del ciclo mestruale o più semplicemente possono esser causate dall’età per cui la pelle si assottiglia. In altri casi, però, si possono formare in conseguenze ad allergie ai pollini o alimentari, o sotto forma di problemi di anemia.

Ma come fare ad eliminarle? Esiste un metodo? Abbiamo provato a tradurlo proprio nel prossimo paragrafo: andiamo a conoscere i dettagli e le curiosità.

Come eliminare le occhiaie: ecco il metodo naturale

Le occhiaie solitamente possono comparire sotto gli occhi e in molti casi alcune persone le definiscono “borse sotto gli occhi” ossia un vero e proprio gonfiore o alone violaceo scuro. Possono comparire anche con l’avanzare dell’età ma la domanda vera dei nostri lettori è proprio se si possono prevenire: la risposta è si e vi elenchiamo i modi per poterlo fare.

Tra tutti questi sicuramente c’e il fatto di dormire bene e almeno per 7-8 ore, bere molta acqua almeno 2 litri al giorno, mangiare frutta e verdura ma soprattutto i cibi ricchi di vitamina C e K, usare creme idratanti, abolire alcol e fumo.

Addio borse sotto gli occhi: ecco i rimedi naturali

Vi sono anche dei metodi naturali che molti di voi non hanno mai considerato: tra questo vi sono le patate ossia mettere delle fettine di patate fredde sotto gli occhi e lasciare agire per circa 15 minuti per poi risciacquare con acqua tiepida.

La stessa cosa potrebbe essere fatta anche con i cetrioli con lo stesso metodo o anche gli infusi di rosmarino, camomilla, rosa canina e malva. Quiesto si mette un cucchiaino nell’acqua tiepida e poi si posiziona dove ci sono le occhiaie. Se fai colazione con il te o la camomilla non buttare le bustine, mettile nel frigo e successivamente posizionale sugli occhi: l’effetto è assicurato.