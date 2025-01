Smacchiatore, stanco di questi presenti sul mercato? Questa è la ricetta fai da te che t ruba solo 5 minuti

Se sei stanco dei soliti smacchiatori, questo è quello fai da te che può farti risparmiare migliaia di euro: ecco di che si tratta

Moltissimi dei nostri lettori amano sapere sempre nuove curiosità sul mondo delle pulizie e dell’igiene, proprio per via della loro casa che deve essere davvero a regola d’arte. Per poter far questo, abbiamo deciso di svelarti alcuni consigli pratici che ti permettono di lasciare andare i soliti smacchiatori sul mercato e crearli tu da zero e in poco tempo.

Se si pensa che uno smacchiatore prodotto sul mercato ha un costo intorno ai 3 euro ma magari non soddisfa le nostre aspettative, cambiarlo è sempre un rischio e i prodotti non fanno altro che aumentare sempre di più. Inoltre, visto il rispetto e la sostenibilità dell’ambiente e la cura circa questo argomento, magari alcuni non rispettano nemmeno questi requisiti.

Proprio per questo, abbiamo deciso di darti un’idea che ti ruberà pochissimi minuti del tuo tempo, affinché tu possa essere soddisfatta della pulizia della tua casa ma anche possa essere chiaramente pienamente nella tua idea creativa risparmiando un bel po’ di soldini.

Sei pronto a sapere qua è il trucchetto per creare uno smacchiatore davvero utilissimo? Ecco i dettagli della vicenda.

Smacchiatore fai da te: ecco qual è la ricetta segreta

Se ogni volta vogliamo soddisfarvi con un prodotto nuovo, che ti cambi la vita e che sia davvero utile per te, allora è arrivato il momento di provarci con la creazione di uno smacchiatore ecologico che non ti fa ricorrere ai prodotti naturali presenti già sul mercato. Sappiamo benissimo perché ve ne abbiamo già parlato che tra i prodotti naturali che vi aiutano a cambiare il vostro modo di pulire divenendo dei veri alleati vi sono: il bicarbonato di sodio, efficace anche come smacchiatore naturale per il suo potente effetto sbiancante.

Infatti, quest’ultimo può essere utilizzato anche come smacchiatore secco, distribuendolo sulle macchie fresche, soprattutto di unto e di grasso. L’aceto bianco, invece, aggiunto all’acqua fredda è in grado di eliminare macchie ostinate come quelle di inchiostro o di coca-cola. Mi raccomando a non utilizzarlo su tessuti acetati.

Ricetta fai da te

Per preparare uno smacchiatore, ti basta miscelare: 1/4 di tazza di succo di limone, 1/2 tazza di acqua tiepida, 2 cucchiai di sale.

Basta unire ceto e bicarbonato, mescolate per bene ed applicare il prodotto direttamente sulla macchia. Il risultato sarà pronto dopo aver lasciato il tutto per 15 minuti.