Pentole antiaderenti, addio nero e calcare: questo è il metodo naturale che conoscono in pochissimi

Pentole antiaderenti, addio nero e calcare incrostato: questa è la tecnica magica che conoscono in pochissimi

Uno degli incubi più grandi delle nostre lettrici che si pone subito dopo aver cucinato una fettina di carne rossa o il pollo qualunque altro cibo che ha bisogno di una cottura un po’ più lunga è proprio lavare le pentole che sotto hanno una grandissima crosticina nera. La domanda è sempre la stessa: come posso fare ad eliminarla senza dovermi stancare troppo? Questo è l’unico vero segreto che nessuno ti ha mai rivelato prima.

Il tempo a disposizione nella nuova società moderna è sempre molto limitato, in quanto oggi sia donne che uomini hanno bisogno di correre al lavoro, tra spese alimentari, bimbi, intrattenimento e hobby, non si ha più il tempo per prendersi cura al 100% della propria casa. L’obiettivo di tutti, però, è finalizzato comunque alla pulizia e all’igiene per sentirsi bene nel luogo dove si vive.

Tornano alle pentole antiaderenti e all’alone nero, non tutti lo sanno ma esiste un metodo facile, rapido e indolore come si suol dire, che fa si che questo non avvenga più e che sia facile eliminarlo definitivamente in poco tempo, meno di 5 minuti.

Sei pronto per scoprirlo? Non ti resta che continuare la tua lettura al paragrafo successivo.

Togliere il nero dalle padelle, ecco come fare

Se le pentole sotto diventano nere un motivo ci sta ed è legato principalmente all’uso che si tende a fare e più le usiamo e più queste tendono ad annerisi. Poggiandola sul fuoco questa potrebbe non far altro che annerirsi e continuare a sporcare tutto, quindi tutto quello che devi fare è evitare di buttare la pentola ma cercare una soluzione che te la vada a risolvere.

Se vuoi pulirla come si deve ti bastano poch passaggi e pochi prodotti: uno di questi è il bicarbonato di sodio, per risparmiare dei soldi, visto il periodo. Tra tanti meriti, questo prodotto non ha altro che una sorta di potere abrasivo che fa la differenza. Ti serve anche l’aceto che, una volta mischiato e passato sulla pentola, questo sarà come nuovo e si potrà togliere più velocemente. Rimuovi il nero con una spugnetta e poi risciacqua con del sapone e tuto sarà fatto.

Altri consigli

Inoltre, per altri consigli possiamo usare anche il ketchup, prorio perche l’acido ci aiuta a pulire meglio tutte le pentole. Ci basta versare il nostro ketchup sul fondo della pentola, interno o esterno e dopo mezz’ora lavare tutto e scoprire il risultato.

Insomma i metodi sono davvero tanti, facci sapere se li provi!