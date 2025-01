Bonus animali domestici: se vuoi usufruirne devi rispettare questi requisiti o sei fuori

Bonus animali domestici 2025, ecco cosa cambia e come fare ad usufruirne: ecco i dettagli e le curiosità annesse

Molto spesso i nostri lettori sono sempre interessati a cosa potrebbe cambiare per favorirli dal punto di vista economico e, circa alcuni Bonus a disposizione nel 2025 ce ne sono alcuni che hanno cambiato completamente il regolamento e i requisiti per potervi accedere. Tra quelli più richiesta è presente proprio quello dedicato agli animali domestici, ossia una sorte di favoreggiamento all’italiano medio per il mantenimento dei suoi animali.

l Governo Meloni, tra i tanti impegni di questo periodo da sistemare, ha voluto lavorare anche su alcuni Bonus, come già anticipato, che danno un aiuto e sostento economico a chi ne ha più bisogno, soprattutto per i nostri amici a 4 zampe.

Nonostante questi sono meravigliosi e nella nostra vita ci fanno tanta compagnia e sono davvero i nosri migliori amici, bisogna sostenere delle spese anche per loro e qualche volta, per chi è in difficoltà sarebbe meglio avere un aiuto economico che potrebbe far si che questo non sia un grosso problema.

Andiamo a vedere chi può usufruire di questo Bonus e quali sono i requisiti da rispettare: andiamo a conoscere i dettagli annessi.

Bonus animali domestici 2025: ecco come fare a cambiare tutto

Il Bonus dedicato agli animali domestici nel 2025, può essere richiesto principalmente dagli over 65 con un ISEE non superiore a 16.215 euro. Questo è uno dei requisiti fondamentali in quanto la misura consiste nella possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute da parte di proprietari di animali da compagnia proprio per le visite veterinarie, cure o interventi chirurgici.

Non solo cani e gatti, rientrano anche in questo Bonus altri animali da compagnia come criceti, furetti o piccoli roditori. Si pensa anche alle vaccinazioni come le sterilizzazioni, ma anche a terapie che si rendono necessarie in caso di malattie gravi. Questa detrazione riguarda anche esami del sangue, radiografie o l’acquisto di farmaci veterinari. Oltre i due requisiti appena specificati, vi sono anche altri ossia il vostro animale registrato presso l’Anagrafe Animali d’Affezione e la residenza in Italia.

Conclusioni

Il Bonus ha delle limitazioni e può fare riferimento a massimo 550 euro e coluo che lo porta in detrazione deve anche ricordarsi l’esistenza della franchigia, che è di 129,11 euro.

L’importo che si può portare in detrazione va inserito, nel caso di compilazione del Modello 730 della Dichiarazione dei Redditi, in un apposito rigo, l’E8-E10, con il codice 29.