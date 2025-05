Tesla – conferma ufficiale ministero, proibita la vendita in tutto il paese | Ritiro urgente, gravissima minaccia sulle strade

Un fulmine a ciel sereno si abbatte sul colosso automobilistico americano Tesla, presto non potrà più vendere le sue auto in questo Paese.

Le strade potrebbero presto essere orfane di uno dei marchi più iconici dell’era elettrica: Tesla.

Un’ombra inquietante si allunga sulle attuali vetture in circolazione, con implicazioni che vanno ben oltre il semplice divieto di vendita.

Cosa ha scatenato una decisione così drastica da parte delle autorità? Un pericolo nascosto nelle batterie? La sicurezza degli automobilisti è davvero a rischio imminente?

Preparatevi a scoprire la verità che sta scuotendo il mondo dell’automotive mondiale.

Non siete pronti

Nonostante l’attenzione costante dei produttori verso la sicurezza dei veicoli elettrici, finora nessun paese aveva imposto normative stringenti in materia, limitandosi a recepire gli standard interni di ciascuna casa automobilistica. La Cina ha deciso di cambiare radicalmente questo scenario, introducendo una regolamentazione che di fatto esclude, per ora, le vetture Tesla dal proprio mercato. A confermarlo sono diverse testate internazionali, tra cui il sito specializzato spagnolo Hibridos y Eléctricos. Il motivo di questa svolta risiede nella crescente preoccupazione per la sicurezza delle batterie dei veicoli elettrici. Sebbene gli incidenti con auto elettriche incendiate siano rari, la causa principale è riconducibile, in oltre il 95% dei casi, a problemi interni o danni fisici alle batterie. Questi eventi possono innescare un fenomeno noto come “fuga termica”, un processo pericoloso in cui il surriscaldamento di una cella della batteria si propaga alle altre, portando a esplosioni e incendi con emissione di fumi nocivi.

La Cina ha quindi deciso di intervenire per prevenire tali situazioni. A partire da luglio 2026, entrerà in vigore una nuova normativa sulla sicurezza delle batterie per auto elettriche nel territorio cinese. Questa legislazione, pur non vietando esplicitamente le Tesla, impedirà la loro commercializzazione fino a quando le loro batterie non si adegueranno a standard di sicurezza considerati i più severi al mondo, focalizzati sull’eliminazione del rischio di incendio ed esplosione. Le nuove disposizioni includono anche test più severi, come la resistenza a oltre 300 cicli di carica e scarica senza rischio di esplosione o incendio in caso di cortocircuiti successivi, e la resistenza agli impatti nella parte inferiore del veicolo. Di conseguenza, Tesla dovrà apportare modifiche significative al design delle proprie batterie per poter continuare a operare nel mercato cinese.

Elon Musk si adatterà?

I principali produttori di batterie cinesi, come CATL e Svolt Energy, non sono stati colti di sorpresa da queste nuove esigenze, avendo già introdotto tali miglioramenti nei loro prodotti da circa due anni. Questo significa che i loro clienti sono già in linea con le nuove normative, mentre solo alcuni marchi, tra cui Tesla, dovranno adattare i propri prodotti.

Resta da vedere se queste decisioni avranno ripercussioni anche in altri paesi e se le preoccupazioni per la sicurezza delle batterie elettriche porteranno a normative più stringenti a livello globale.