Concorsi Pubblici Roma: oltre 800 posti disponibili | Come fare domanda prima della scadenza

Operatori, istruttori e funzionari: il comune di Roma avvia la selezione per 800 figure da assumere al suo interno.

Sono tre le aree di selezione previste dai bandi di concorso indetti dal Comune di Roma, che ha scelto di aggregarli al fine di snellire le procedure e contenere i costi.

Ognuno dei tre bandi prevede l’assunzione di figure differenti per un totale di dieci tipologie di professioni ricercate.

Il Comune di Roma Capitale è alla ricerca di operatori tecnici, di custodia, di trasporto e ambientali, di istruttori tecnici e amministrativi e di funzionari amministrativi, tecnici, ambientali e informatici.

Si punta all’assunzione totale di 808 figure non dirigenziali che verranno impiegate nell’amministrazione comunale della Capitale.

Concorsi pubblici Roma: le figure ricercate

Un primo bando di concorso è indirizzato all’area degli operatori per un totale complessivo di 72 posti disponibili. Le figure ricercate sono operatori servizi supporto e custodia, operatori servizi tecnici, operatori servizi ambientali e operatori servizi trasporto. Coloro che si candidano per questa posizione devono rispettare alcuni requisiti minimi: per alcuni profili è sufficiente la licenza media a patto che sia accompagnata da una una qualifica professionale triennale coerente con il profilo o da un diploma di scuola superiore.

Il secondo bando di concorso è destinato agli istruttori per un totale di 450 posti: 225 per istruttori amministrativi e 225 per istruttori per i servizi tecnici. Per accedere a questa selezione è necessario aver conseguito il diploma. Il terzo bando di concorso è destinato ai funzionari: sono ricercate 286 figure da smistare tra i ruoli di funzionari amministrativi, funzionari tecnici, funzionari servizi ambientali e funzionari gestione servizi informatici. Per questo bando di concorso è necessario aver conseguito una laurea triennale o magistrale.

Come partecipare al concorso pubblico

Per candidarsi per uno dei tre bandi di concorso è necessario essere in possesso di alcuni requisiti: bisogna aver raggiunto la maggiore età, godere dei diritti civili e politici, essere in regola con gli obblighi militari (per i nati entro il 1985) e non avere nessuna condanna considerata incompatibile con il lavoro pubblico.

Le candidature possono essere inoltrate esclusivamente online tramite il portale inPa entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, che scade il prossimo 4 giugno. Chiunque partecipa al concorso deve sostenere due prove: una scritta che consiste in 40 quiz a risposta multipla, e una orale che verifica le competenze tecnico-specialistiche, quelle digitali e la conoscenza della lingua inglese. È prevista una prova preselettiva nel caso di richieste di partecipazione al concorso dieci volte superiori al numero dei posti messi a disposizione.