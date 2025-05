450 Posti liberi e basta il diploma: come fare domanda per accedere al nuovo Maxi concorso pubblico

Il nuovo bando di concorso indetto da Roma Capitale prevede il reclutamento di 450 figure che necessitano solo di diploma.

Il Comune di Roma Capitale assume figure non dirigenziali da arruolare a tempo indeterminato presso l’ente pubblico: la domanda di partecipazione può essere presentata entro e non oltre le 23:59 del 4 giugno 2025.

Sono in tutto 450 i posti messi a disposizione, suddivisi in due tipologie: istruttori amministrativi e istruttori servizi tecnici. Coloro che si candidano per queste posizioni devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

Il concorso si articola in due fasi: una prova scritta che prevede un test da 40 quesiti da completare in 60 minuti, e una prova orale. Nel caso in cui il numero di domande dovesse essere superiore a dieci volte i posti disponibili, si potrebbe procedere con una pre-selezione.

Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti richiesti, come partecipare al bando di concorso e inoltrare la domanda.

450 posti per istruttore: il bando di concorso

Roma Capitale ha indetto un nuovo concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 450 unità di personale non dirigenziale. L’obiettivo è arruolare istruttori da impiegare in due diversi ambiti: sono disponibili 225 posti per Istruttore Amministrativo appartenente alla Famiglia Economico Amministrativa e Servizi di Supporto, e 250 posti per Istruttore Servizi Tecnici appartenente alla Famiglia Tecnica.

Coloro che decidono di partecipare al concorso devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore: è necessario il diploma di maturità conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto per la figura di istruttore amministrativo, mentre per quella di istruttore servizi tecnici è richiesto il diploma di maturità di Istituto tecnico per geometra, perito industriale edile, costruzione, ambiente e territorio o diploma equivalente. In alternativa, è ammesso un titolo di studio superiore assorbente (Laurea L, LM, LS, vecchio ordinamento) in Ingegneria o Architettura.

Come partecipare al bando di concorso

Per partecipare al bando di concorso per istruttori presso il Comune di Roma Capitale, si può inoltrare la domanda tramite il portale InPA entro le ore 23:59 del 4 giugno 2025. Si deve essere in possesso di SPID e Pec intestata.

Inoltre, è richiesto il versamento della quota di 10,33 euro per ciascun profilo per cui si concorre: tutte le indicazioni sono riportate su inPa. La quota non è rimborsabile.