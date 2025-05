Nuovo bando per l’assunzione di 300 nuovi funzionari: il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti assume

Scade il 24 maggio il termine per la candidatura al concorso di funzionari tecnici presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Sono 300 i posti disponibili all’interno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: il bando di concorso è stato pubblicato il 28 aprile e scade alle 23:59 del 24 maggio.

Entro tale periodo di tempo può essere inviata la candidatura per la partecipazione. Coloro che aspirano ad essere reclutati nell’area dei Funzionari dei ruoli dell’amministrazione, possono inoltrare la domanda tramite il portale InPa con SPID, CIE, CNS o eIDAS e disponendo di una PEC personale​.

Chi supera il concorso viene assunto con contratto a tempo indeterminato in una delle sedi a disposizione presenti in tutta Italia: si contano 107 posti nelle sedi centrali di Roma, 75 posti nell’Italia settentrionale, 39 posti al Centro ed altri 79 posti suddivisi tra Sud e Isole.

Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti richiesti ai candidati, i titoli di studio necessari per partecipare al concorso per funzionari del MIT e come si svolgono gli esami.

Concorso per funzionari del MIT: come partecipare

I posti disponibili sono in totale 300 e sono suddivisi in diverse aree: 130 esperti in opere pubbliche, edilizia e infrastrutture per il ruolo di funzionari ingegneri edili, lavori pubblici, infrastrutture; 130 esperti in sicurezza, normativa, gestione dei trasporti per il ruolo di funzionari ingegneri dei trasporti terrestri e aerei; 10 esperti in progettazione navale e normativa marittima per la figura di funzionari ingegneri navali; 10 specialisti in ingegneria gestionale e project management come funzionari ingegneri gestionali; 10 esperti in statistica, modellistica matematica, big data per il ruolo di funzionari statistici, analisti matematici; e 10 esperti in informatica, cybersecurity, sistemi ICT per la figura di funzionari informatici.

Come da normativa vigente, una parte dei posti è riservata per il 30% ai volontari delle Forze Armate, il 15% agli operatori volontari del Servizio Civile Universale e il 10% ai dipendenti già in servizio presso il Ministero​. Possono partecipare al bando di concorso tutti coloro che hanno cittadinanza italiana, sono maggiorenni, godono dei diritti civili e politici, sono idonei fisicamente ed hanno il titolo di studio richiesto per ogni codice concorsuale.

Come si svolge il concorso

Il concorso per 300 funzionari del ministero delle Infrastrutture e i Trasporti prevede una prova scritta e la valutazione dei titoli. La prima parte si articola in un test di 60 domande a risposta multipla da completare in 90 minuti che si svolge esclusivamente in modalità digitale. Passano solo coloro che ottengono almeno il punteggio di 21/30.

Chi supera la prova scritta ottiene ulteriori punteggi in base a titoli come lauree aggiuntive, laurea con lode o dottorato di ricerca. Il punteggio finale è dato dalla somma di prova scritta e titoli valutabili.