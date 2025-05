Carta igienica: ti dura il doppio se la usi così | 4 rotoli al mese ti bastano grazie al trucco giapponese

Se non usi il portarotolo la carta igienica ti dura il doppio. Risparmi, inquini meno e dai una mano all’ambiente.

Di questi tempi ogni piccola astuzia per risparmiare può fare la differenza. C’è chi cambia supermercato per cercare il prezzo più basso, chi si improvvisa panettiere per non comprare più il pane, e chi, con un misto di creatività e disperazione, reinventa il modo di usare le cose.

Persino ciò che consideriamo più scontato, banale, eppure così fondamentale: il quotidiano, umile rotolo di carta igienica.

Siamo in un’epoca in cui il risparmio è diventato una vera e propria forma d’arte. I prezzi volano al rialzo e ogni centesimo conta. In questo clima, il genio domestico si fa strada tra detersivi diluiti, trucchi antispreco e carta igienica. Insomma, facciamo di necessità virtù, come si dice.

E mentre il mondo combatte guerre, crisi energetiche e siccità, nelle case di tutto il mondo si combatte un’altra battaglia: quella per far durare i rotoli almeno qualche giorno in più. Non sembra, ma in una famiglia numerosa un rotolo può svanire come neve al sole. E le confezioni famiglia non costano poco. Così c’è chi, stufa di fare scorte ogni due giorni, ha trovato un trucco semplice e geniale per allungarne la vita.

Carta igienica: così dura il doppio

In tutti i bagni la scena è la stessa: finisce il rotolo di carta igienica, se ne prende uno nuovo e si mette nel portarotolo, pronto per essere usato. Ma attenzione, perché qui entra in gioco la svolta.

L’idea, come riporta noticiasdenavarra.com, arriva da una mamma australiana, condivisa in un gruppo Facebook dedicato al risparmio domestico, ed è diventata subito virale. Il principio è semplice: se il rotolo gira con fatica, userai meno carta. E se usi meno carta, ne consumi meno. E se ne consumi meno, risparmi. Magia? No, fisica. E un pizzico di furbizia.

Non metterlo nel portarotolo

Insomma, basta appiattirlo prima di inserirlo nel portarotolo, così sarà più difficile farlo girare e ne verrà usata meno. Proprio così. Lo si appiattisce, gli si toglie la sua perfetta forma cilindrica. Risultato? Non gira più così facilmente. Ogni strappo richiede un minimo di sforzo, rendendo impossibili le manovre da “tirata generosa”, che fanno soprattutto i bambini.

Non è la qualità della carta a fare la differenza, ma il fatto che, dovendo strappare con più attenzione, si è portati a usare solo quello che serve davvero. Un gesto piccolo che però alla lunga si sente: sulla durata dei rotoli, sul carrello della spesa, e anche sull’ambiente.