Lenzuola, quante volte devi cambiarle al mese? Gli scienziati hanno rivelato il numero esatto | Hai sempre sbagliato

Ogni quanto devi cambiare le lenzuola al tuo letto per stare bene? Gli esperti hanno indicato il numero esatto al mese.

Chi non ama il piacere di infilarsi sotto lenzuola fresche e profumate, come quando appena uscite dalla lavatrice?

Metterti a letto è uno dei momenti più rilassanti della giornata, ma sapevi che il cambio delle lenzuola è anche essenziale per la tua salute e il tuo benessere? Se pensi che basti solo un cambio sporadico, ti sbagli di grosso, perché c’è molto di più dietro a questo semplice gesto.

Quando dormiamo, il nostro corpo produce sudore, sebo e altre secrezioni che si depositano sulle lenzuola. E non solo: acari, batteri e funghi che si sviluppano grazie all’umidità, trovano nel nostro letto l’ambiente perfetto per proliferare. E questo, se non stiamo attenti, può avere un impatto sulla nostra salute.

Ma tranquillo, non c’è bisogno di entrare nel panico. Cambiare le lenzuola regolarmente è un ottimo modo per proteggersi e, al contempo, godersi un sonno più sano e rigenerante. Ma ogni quanto?

Lenzuola: ogni quanto cambiarle al mese

Prima di concentrarci sulle lenzuola però parliamo di federe e copricuscini. Che sono in diretto contatto con il viso, e quindi richiedono una pulizia regolare. Gli esperti suggeriscono di cambiarle almeno due volte a settimana, per prevenire irritazioni o problemi alla pelle.

Se poi parliamo di coprimaterassi antiacaro, questi vanno lavati solo una o due volte all’anno, poiché un lavaggio troppo frequente potrebbe compromettere la loro efficacia. Tuttavia, è sempre bene passarli con un panno in microfibra durante il cambio delle lenzuola per mantenere l’ambiente pulito. E queste, quante volte al mese?

Cosa consigliano gli esperti

Gli esperti consigliano di cambiare le lenzuola almeno una volta a settimana, come regola generale. Questo perché, oltre al sudore, durante la notte il nostro corpo perde anche cellule morte della pelle che sono il cibo perfetto per gli acari della polvere. Inoltre durante il sonno potremmo trasferire impurità dal viso e dai capelli sulle federe, con il rischio di sviluppare acne o altre irritazioni.

In estate, con il caldo e l’umidità, la situazione cambia. Più sudore, più umidità, più batteri. Quindi, in quei mesi è bene cambiare le lenzuola ogni 4-5 giorni. In inverno, quando si suda meno, è possibile allungare un po’ i tempi arrivando a un cambio ogni dieci giorni. Insomma, quando cambiare le lenzuola? La risposta ideale è una volta alla settimana, ma dipende dalle stagioni e dalle tue abitudini.