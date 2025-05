Vacanze 2025: tutte le mete in Italia da lista nera | Queste destinazioni sono da evitare

L’elenco delle località italiane da escludere come meta per le prossime vacanze: i motivi che le hanno messe sulla lista nera.

L’Italia è il Paese dalle mille risorse, il luogo in cui le bellezze artistiche e storiche si incontrano con la natura dando vita a paesaggiste e viste da sogno.

Tra le mete più gettonate e maggiormente inserite nelle guide turistiche, la nostra Penisola vanta un patrimonio architettonico, letterario e paesaggistico da far invidia al resto del mondo.

Per l’estate 2025 si prevede nel Bel Paese l’arrivo di migliaia di turisti, incuriositi dalle bellezze storico-artistiche, ma anche dalla tradizione culinaria famosa in tutto il mondo.

Tutti coloro che desiderano organizzare le prossime vacanze in Italia, però, devono stare bene attenti alle località che scelgono: ce ne sono almeno cinque che sono assolutamente da evitare.

Italia, il turismo in crescita

L’Italia si conferma come una delle mete predilette dai turisti. Nel 2024 si è registrato un incremento delle visite pari a 11,1% e l’anno si è chiuso con 458,4 milioni di presenze negli esercizi ricettivi, pari ad una crescita del 2,5% in più rispetto al 2023. La Penisola, dunque, si è classificata come il secondo Paese europeo in grado di attrarre il maggior numero di turisti, preceduta solo dalla Spagna.

Per il 2025, le previsioni anticipano un ulteriore aumento delle visite rispetto al 2024, grazie anche al Giubileo che ha una rilevanza mondiale. Le zone che potrebbero essere maggiormente prese d’assalto sono le città d’arte e le regioni al Nord, con una particolare attenzione per il turismo enogastronomico e le esperienze extralberghiere. Chiunque desideri visitare l’Italia per le vacanze estive 2025, non ha che l’imbarazzo della scelta, ma una recente indagine ha messo in guardia su almeno cinque località: queste rientrano nella lista nera per overtourism, prezzi esagerati e criminalità.

Le città da evitare per le vacanze 2025

Al primo posto della lista nera delle mete da evitare per l’estate 2025 c’è Venezia, una delle città più suggestive resa però difficile da praticare a causa del sovraffollamento e dell’aumento esagerato dei prezzi. Chi desidera una vacanza tranquilla deve evitare il Lago di Como e le zone limitrofe: dopo la notorietà ottenuta grazie ad alcune star di Hollywood, qui si è registrato un aumento smisurato di presenze.

Da evitare anche Ostia, che il Telegraph ha criticato per la scarsa qualità dell’acqua, la mancanza di spazi verdi e la cementificazione; Firenze, che risulta essere una delle città d’arte più care, e Milano, che figura tra le mete da lista nera a causa dell’aumento smisurato della criminalità.