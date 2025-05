Urgente Ministero dei Trasporti – Non hai finito gli studi? Ti assumiamo noi | 1600€ al mese e posto fisso, Salvini conferma tutto: prendiamo le capre

L’occasione della vita: al Ministero dei Trasporti assumono 300 persone a 1600 euro al mese, e non serve nemmeno la laurea.

Cercare lavoro ormai è diventata una sfida che tocca tutti, prima o poi. C’è chi manda decine di curriculum senza ricevere nemmeno una risposta, chi si barcamena tra colloqui inutili e chi ha smesso perfino di provarci, scoraggiato. A volte sembra che serva fortuna più che competenze, e la sensazione di sentirsi invisibili è fin troppo comune. Insomma, cercare lavoro, per alcuni, è un vero lavoro.

Tanti si alzano la mattina con la voglia di rimettersi in gioco, ma non sanno da dove cominciare. Le offerte ci sono anche, ma spesso sembrano pensate per qualcuno che ha già avuto mille esperienze o titoli. Il risultato è un senso di frustrazione che cresce, giorno dopo giorno.

Eppure, lavorare dovrebbe essere un diritto, una possibilità concreta per costruire qualcosa, per sentirsi parte di un progetto, per avere dignità. E invece, troppo spesso, chi cerca stabilità trova solo contratti a tempo, paghe basse e promesse che non si realizzano.

Tanto che quando finalmente arriva un’occasione vera, viene quasi da non crederci. E invece devi crederci: c’è un concorso aperto, accessibile, dove conta la preparazione più che il titolo di studio. Ed è una vera occasione, al Ministero dei Trasporti.

Ministero dei Trasporti: 300 nuove assunzioni

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, ha appena pubblicato un bando per l’assunzione di 300 funzionari tecnici a tempo indeterminato. Come fa sapere money.it si tratta di un concorso nazionale che prevede l’inserimento a tempo pieno su tutto il territorio italiano. È un’occasione unica per chi cerca stabilità, crescita professionale e la possibilità di lavorare nel settore pubblico.

Come indicato, i posti sono suddivisi in diverse specializzazioni tecniche, ovvero 130 ingegneri per edilizia e lavori pubblici, 130 per trasporti terrestri e aerei, 10 per trasporti navali, 10 ingegneri gestionali, 10 analisti statistici e 10 informatici. Ma quali sono i requisiti di accesso?

I requisiti per candidarsi

Per candidarsi, oltre ai soliti requisiti generali come cittadinanza italiana, maggiore età e diritti civili, serve anche un titolo di studio coerente con la posizione. Per i ruoli da ingegnere è richiesta anche l’abilitazione alla professione. Il processo di selezione prevede una prova scritta a risposta multipla su materie tecniche, inglese e informatica. Chi supererà tale prova verrà inserito in una graduatoria di merito che tiene conto anche dei titoli aggiuntivi posseduti (lauree o dottorati oltre i minimi richiesti).

Le candidature vanno inviate entro le ore 23:59 del 24 maggio 2025 tramite il portale inPA. È necessario per autenticarsi avere SPID, CIE o TS-CNS. Tutti i dettagli, inclusi i requisiti specifici e le modalità di iscrizione, sono disponibili direttamente sulla piattaforma. Per quanto riguarda gli stipendi, le stime sono tra il 1300 e i 1600, ma possono variare molto. Perché non provarci?