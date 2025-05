È uscito il Bando Biblioteca: per accedere al concorso è sufficiente il diploma | Ecco il luogo di lavoro e la scadenza

Bando di concorso per lavorare nella biblioteca comunale - pianoinclinato.it (Foto Pexels)

Ora è possibile lavorare in biblioteca con un contratto a tempo indeterminato: tutto quello che c’è da sapere per partecipare al concorso.

Si apre la possibilità di nuovi posti di lavoro in Italia: è stato pubblicato il Bando Biblioteca, che consente di entrare a lavorare in una struttura pubblica con un contratto a tempo indeterminato.

È possibile presentare la propria candidatura entro l’11 giugno 2025, dopodiché partiranno le prove selettive che poteranno alla scelta del migliore esaminando per questo profilo.

Non è richiesto titolo di studio specifico, ma solo il diploma. In questo modo si amplia il bacino di possibili candidati al ruolo e si estende il bando di concorso ad un numero più elevato di partecipanti.

Di seguito tutte le informazioni necessarie per conoscere i requisiti richiesti e le modalità di invio della domanda.

Bando Biblioteca: i requisiti richiesti

La figura ricercata è istruttore di biblioteca, che si occupa della gestione di servizi bibliotecari, dei processi amministrativi nei diversi ambiti di intervento afferente alla gestione dei servizi bibliotecari oltre che dell’ufficio cultura. Tale posizione è inserita nel Servizio Cultura, Turismo, Sport e Comunicazione con funzioni di supporto alle figure direttive e tecniche, e dovrà occuparsi dell’amministrazione della Biblioteca, del controllo di strutture, delle sedi culturali, anche aperte al pubblico e delle pratiche afferenti l’ufficio cultura.

Tutti coloro che si candidano al Bando di concorso non devono essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; devono essere fisicamente idonei all’impiego e aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale valido per l’accesso all’Università o titolo di studio superiore che sia assorbente rispetto a quello richiesto.

Come partecipare al concorso per istruttore bibliotecario

La sede di lavoro è il Comune di Baveno, che è alla ricerca di una figura da inserire nel settore indicato con contratto a tempo indeterminato. Il concorso è consultabile sia sul sito ufficiale del Comune che sul portale InPa. La domanda può essere presentata fino alle 23:59 dell’11 giugno 2025.

Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS e compilando il format di candidatura sulla Piattaforma Unica di Reclutamento “inPA”.