Energia, Ministero conferma: 50€ la nuova tassa sui contatori | “Rischiamo il blackout iberico”

Arriva la nuova tassa sui contatori da 50 euro? Il caro energia per non rischiare il blackout iberico.

Che sia una tassa, un rincaro nascosto o un contributo “temporaneo” lo si scopre sempre troppo tardi. Quando si parla di energia elettrica, la percezione diffusa è che basti un pretesto per far pagare di più: una crisi internazionale, una guerra, una tempesta solare o addirittura un blackout a mille chilometri di distanza.

Negli ultimi giorni è circolata una voce preoccupante: un presunto “adeguamento tecnico” legato ai contatori domestici avrebbe comportato un esborso di 50 euro a famiglia. Nulla di ufficiale ma sufficiente a scatenare sospetti e allarmi.

In un clima già teso per i rincari e l’instabilità energetica, qualcuno ha trovato terreno fertile per approfittarsene. Il riferimento è al blackout che ha colpito la penisola iberica qualche settimana fa, lasciando milioni di persone senza corrente per ore.

In quell’occasione, molte famiglie si sono riversate nei negozi per acquistare torce, candele, cibo a lunga conservazione. Ma per altri è stata un’occasione di guadagno in senso molto più torbido.

Energia: nuova tassa di 50 euro sui contatori

Spieghiamo la vicenda nel dettaglio. Non si tratta davvero di una nuova tassa, ma di una truffa organizzata da un elettricista spagnolo ad Alicante, che ha sfruttato il blackout per mettere in scena un raggiro degno di un film, come riportato da noticiasdenavarra.com.

Il giorno dopo il blackout, il 29 aprile, l’uomo ha manomesso volontariamente il quadro elettrico del proprio condominio provocando un nuovo blackout artificiale. Dopo pochi minuti, ha ripristinato la corrente e ha iniziato a bussare porta per porta, spacciandosi per il “salvatore” della situazione. Il prezzo del suo intervento? Esattamente 50 euro a famiglia.

Chi pagherà adesso?

Alcuni vicini hanno pagato senza fare troppe domande. Altri, insospettiti, hanno contattato la compagnia elettrica che ha confermato il sospetto: si trattava di una truffa ben architettata. Una donna è scesa a controllare di persona e ha colto l’uomo in flagrante, mentre stava nuovamente armeggiando con i cavi.

La situazione è degenerata: l’elettricista ha danneggiato una porta e ha lanciato minacce a un vicino. A quel punto sono intervenute le forze dell’ordine. Il truffatore, con precedenti penali, è stato arrestato per minacce, danni e tentata estorsione. Una storia assurda che ci ricorda quanto sia facile approfittarsi della paura collettiva, specie quando si toccano temi delicati come l’energia. Nessuna tassa ufficiale, quindi. E per fortuna. Ma qualcuno potrebbe prendere spunto dalla vicenda e provarci anche in Italia.