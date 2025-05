Smartphone, disattiva subito l’iconcina N in alto a destra: basta 1 secondo e ti svuotano il conto corrente | Ti rubano tutto

Non lasciare attivata l’icona con la lettera N sul tuo smartphone se non vuoi perdere tutti i tuoi risparmi dal conto.

Lo usiamo tutti i giorni ma non pensiamo mai che il nostro smartphone potrebbe essere sfruttato contro di noi. Se da un lato ci semplifica la vita, infatti, dall’altro ci espone a numerosi rischi. E non si tratta solo di virus o app spia.

Gli smartphone oggi non solo ci permettono di comunicare, ma ci accompagnano anche nelle nostre attività più disparate.

I nostri dispositivi sono diventati il nostro portafoglio digitale, contenendo password, informazioni bancarie, e persino dati sensibili come indirizzi e documenti di identità. Eppure, nonostante siano strumenti incredibilmente avanzati, non sempre riflettiamo su come potrebbero essere sfruttati contro di noi.

Anche se ci sentiamo protetti dietro password complicate e sistemi di sicurezza, le minacce non sono sempre evidenti. E un’azione che compiamo tranquillamente anche tutti i giorni può essere usata per svuotarci il conto. Basta non disattivare la N e perdi tutto.

Smartphone: disattiva l’icona con la N

Gli attacchi informatici sono in continuo aumento, e anche il nostro smartphone, che portiamo ovunque, è diventato un obiettivo. Le tecnologie avanzate, come il Bluetooth, il Wi-Fi e il Near Field Communication (NFC), sono strumenti potenti, ma se non usati correttamente, possono trasformarsi in pericoli. Sempre più persone oggi preferiscono utilizzare il telefono per pagare. Non è solo una questione di comodità, ma anche di velocità: basta avvicinare il dispositivo al terminale POS e il pagamento è fatto, senza bisogno di inserire il PIN.

Ma ti sei mai chiesto cosa succede quando lasci la funzione di pagamento attiva? Il rischio è che qualcuno, senza che tu te ne accorga, possa “sfruttare” la tecnologia del tuo telefono per prelevare soldi dal tuo conto. Spieghiamo meglio.

Così ti svuotano il conto in un attimo

C’è una funzione molto comune che molti di noi utilizzano per pagare senza contatto. Bastano solo pochi secondi per disattivarla, ma troppo spesso ce ne dimentichiamo. È proprio quella piccola icona “N” che vedi in alto a destra sul tuo schermo, che sta a indicare che la funzione di pagamento NFC è attiva. Così un malintenzionato potrebbe approfittarne. Avvicinando il dispositivo al tuo telefono, potrebbe intercettare il segnale e, con un po’ di abilità, utilizzare le informazioni per completare un pagamento senza che tu abbia nemmeno toccato il dispositivo. Questo tipo di attacco avviene in pochi secondi, mentre tu non ti accorgi di nulla.

Come evitare che tutto ciò accada? È semplice: basta disattivare l’icona “N” quando non usi il pagamento contactless. In questo modo, impedirai a chiunque di accedere ai tuoi dati bancari tramite il tuo smartphone. Inoltre, non dimenticare di monitorare sempre le tue transazioni bancarie e, se noti qualcosa di sospetto, contatta immediatamente la tua banca.