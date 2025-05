MAXI sanzione da 180.000 euro: attraversare un ponte ti costa come una casa | Ti devastano a vita se non chiedi il permesso

Vietato attraversare questo ponte: un’infrazione del genere ti costa una maxi sanzione da 180.000 euro. Un’esagerazione?

Quante volte sei in ritardo e con l’auto decidi di prendere una scorciatoia per fare prima? Un’azione innocente, no? Eppure, a volte, quelle “piccole infrazioni” possono avere conseguenze enormi.

E quante volte invece ti accorgi che un tratto del tuo tragitto familiare è chiuso per lavori. Il cuore ti batte un po’ più veloce, ma il pensiero è sempre lo stesso: “Un’uscita, una curva, non può fare così tanta differenza”.

Quello che non sai è che un errore simile potrebbe costarti non solo una multa, ma anche una vera e propria devastazione finanziaria.

Perché quando si tratta di ignorare i segnali stradali, le sanzioni possono andare ben oltre quello che ti aspetti. E attraversare questo specifico ponte per fare prima ti costa una bella multa maxi. Per così poco? Scopriamo come stanno le cose.

Maxi sanzione se attraversi questo ponte

Purtroppo, una “piccola disattenzione” ha davvero mandato all’aria i piani di tre adolescenti, e la cosa si è trasformata in un vero e proprio incubo. Un errore che è costato a loro e alla comunità una cifra da capogiro. Un totale che potrebbe sembrare esagerato per un incidente stradale, ma che in realtà riflette i danni causati a una struttura critica, quella di un ponte che, senza una corretta manutenzione, potrebbe mettere a rischio la sicurezza di tutti.

Ma andiamo con ordine. Questi tre ragazzi hanno deciso di ignorare i segnali di lavori in corso su un ponte per andare a prendere un caffè. Mettendo a rischio la loro stessa sicurezza, quella degli altri automobilisti e, soprattutto, l’integrità della struttura stessa.

Meglio fare un’altra strada

Dopo aver ignorato i divieti, i ragazzi si sono trovati su un ponte con cemento non ancora indurito, una situazione che ha messo a dura prova la stabilità della struttura.

Ecco il colpo di scena: i tre ragazzi, tra cui una quindicenne con un permesso di guida per studenti, hanno ammesso che il motivo per cui avevano ignorato i segnali stradali era uno solo: volevano un caffè. Un’ironia del destino, visto che, invece di una tazza di caffè, si sono ritrovati con una multa salata, oltre a dover affrontare le gravi conseguenze di un gesto avventato. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma i danni strutturali al ponte sono stimati tra i 100.000 e i 200.000 dollari. Un bel colpo per le casse della contea. Siamo infatti nella contea di Lancaster, vicino a Lincoln, Nebraska, come ci racconta 1011now.com. La prossima volta meglio fermarsi e riflettere un attimo prima di prendere una decisione impulsiva. Un caffè può aspettare.