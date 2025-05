Il Ministero dei Trasporti assume oltre 100 persone: come fare domanda per l’impiego a tempo indeterminato

Sono più di 100 le figure ricercate per diverse mansioni per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: come partecipare al concorso.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti apre le porte e avvia un concorso per la selezione di 105 unità da inserire nell’Area delle elevate professionalità.

Si accede dopo aver sostenuto una prova scritta ed una orale, requisiti indispensabili per ogni codice concorsuale sono la laurea magistrale e un’esperienza di almeno tre anni nel settore di competenza.

Solo per i profili tecnico-ingegneristici è richiesto inoltre il possesso dell’abilitazione professionale e l’iscrizione al relativo albo professionale.

Vediamo nel dettaglio come candidarsi al concorso indetto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quali sono le figure ricercate e i requisiti specifici per ognuna di esse.

Concorso Ministero Infrastrutture e Trasporti: le figure ricercate

Le figure ricercate sono più di 100 e si suddividono per categorie:

Specialista giuridico-legale:

– EPAGL-01 (Diritto amministrativo e contrattualistica pubblica): 10 posti;

– EPAGL-02 (Diritto civile e societario): 4 posti;

– EPAGL-03 (Diritto UE e concorrenza): 4 posti;

– EPAGL-04 (Diritto urbanistico ed edilizio): 2 posti;

– EPAGL-05 (Diritto ambientale): 2 posti;

– EPAGL-06 (Diritto del lavoro e pubblico impiego): 1 posto.

Specialista economico-finanziario:

– (EPECF): 7 posti.

Specialista della comunicazione:

– (EPCIRI): 2 posti.

Specialista informatico:

– (EPI): 7 posti.

Specialista ingegnere:

– EPT-01 (Ingegneria civile e lavori pubblici): 31 posti;

– EPT-02 (Ingegneria trasporti): 32 posti.

Specialista internal auditor / ispettore societario:

– (EPVCA): 3 posti.

Tutti coloro che si candidano devono aver compiuto la maggiore età, devono essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri UE o titolarità di protezione internazionale, devono avere la fedina penale pulita e devono essere fisicamente idonei per l’impiego. Ogni codice concorso richiede specifici titoli di studio universitari (lauree magistrali o equipollenti), mentre i profili tecnici ingegneristici (codici EPT-01 ed EPT-02) devono essere anche in possesso dell’abilitazione professionale e l’iscrizione al relativo albo professionale. È richiesta anche un’esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore attinente, e il possesso di: dottorato di ricerca; master universitario (I o II livello); diploma di specializzazione e abilitazione professionale.

Come partecipare al concorso

Il concorso si articola in una prova scritta con 60 quesiti a risposta multipla da completare in 70 minuti, una prova orale e la valutazione dei titoli. Per affrontare la prima fase bisogna avere conoscenze in diritto amministrativo, civile, UE; appalti pubblici; contabilità pubblica; ingegneria delle infrastrutture e dei trasporti; cybersecurity, Big Data, Data Analysis; economia pubblica e aziendale.

Per candidarsi bisogna essere in possesso di SPID e PEC: si può inoltrare la domanda tramite il portale inPa entro le 23:59 del 7 giugno 2025. È previsto un contributo di 10,00 € da pagare tramite circuito PagoPA entro il termine di presentazione della domanda​.