L’Agenzia delle Entrate assume: uscito il nuovo bando di concorso | Come fare domanda e quando scade

Posizioni aperte nelle aree degli Assistenti e dei Funzionari: il bando di concorso dell’Agenzia delle Entrate è per diplomati e laureati.

L’Agenzia delle Entrate è l’ente che si occupa della gestione, accertamento e riscossione delle imposte. Chiunque desideri entrarne a far parte, può partecipare al bando di concorso indetto per l’assunzione di 42 nuove figure.

Si tratta di due tipi di ruoli proposti: uno destinato esclusivamente ai laureati ed un altro che dà la possibilità di essere assunti con contratto a tempo indeterminato anche a coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

Le domande di partecipazione devono essere compilate e inoltrate seguendo il modello allegato al bando per via telematica, inviando una PEC all’indirizzo: dp.bolzano.gtpec@pce.agenziaentrate.it.

La data di scadenza per l’invio della candidatura è fissata al 4 agosto 2025: tutte le domande pervenute oltre tale data non vengono considerate ammesse alla selezione.

Agenzia delle Entrate: si assumono 20 funzionari- attività giuridico-tributaria

L’Agenzia delle Entrate situati in provincia di Bolzano assume 20 figure da inquadrare come funzionari: 3 posti sono riservati al gruppo linguistico italiano, 14 posti al quello linguistico tedesco e 3 posti al gruppo linguistico ladino. Coloro che desiderano candidarsi per questo ruolo devono essere in possesso di una delle seguenti lauree: laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze

dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L36); Scienze economiche (L-33), Scienze dell’Economia e della gestione aziendale, oppure del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio,

conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge; oppure della laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea.

Requisiti indispensabili per la partecipazione al concorso per l’Agenzia delle Entrate sono la conoscenza della lingua tedesca e il certificato di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici. La procedura di selezione prevede una sola prova scritta e le modalità e le date di svolgimento della stessa saranno pubblicati il giorno 8 agosto 2025.

Agenzia delle Entrate, concorso per 22 unità per l’Area Assistenti

I posti previsti dall’Agenzia delle Entrate di Bolzano per il bando di concorso per l’assunzione di 22 assistenti sono suddivisi in: 5 posti riservati al gruppo linguistico italiano, 14 posti per quello tedesco e 3 posti per il gruppo ladino. Sono ammessi al concorso tutti coloro che sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca e del certificato di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici.

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata come per il bando di concorso per funzionari, sempre entro e non oltre il 4 agosto 2025. La procedura di selezione avviene in due step: vi è una prima prova scritta oggettiva attitudinale e poi una prova orale. In quest’ultima fase si procede anche all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e

delle applicazioni informatiche più diffuse.