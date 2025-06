Camera di Commercio: al via il bando per le assunzioni | Questi i requisiti per candidarsi

Al via il concorso per istruttori presso la Camera di Commercio: si ha tempo fino al 26 giugno per inoltrare le domande di partecipazione.

La Camera di Commercio è un ente pubblico autonomo che opera a livello provinciale, con lo scopo di promuovere e tutelare le imprese e l’economia locale.

Chi desidera entrare a far parte di questo istituto, ha la possibilità di inoltrare la propria candidatura: sono disponibili otto posti nell’Area Istruttori – profilo professionale di “Assistente amministrativo del Registro Imprese e dei servizi camerali”.

Il concorso scade il prossimo 26 giugno 2025: possono candidarsi tutti i cittadini italiani che hanno raggiunto la maggiore età e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Tutti i dettagli relativi il bando di concorso presso la Camera di Commercio: contratto previsto, luogo di lavoro e requisiti richiesti per accedere alla selezione.

Camera di Commercio, al via il bando di concorso

Sono otto i posti che la Camera di Commercio di Genova ha deciso di riservare ai ruoli di “Assistente amministrativo del Registro Imprese e dei servizi camerali” con assunzione a tempo indeterminato e pieno. Tutti coloro che desiderano partecipare al bando di concorso, hanno tempo per inoltrare la domanda fino alle ore 23:59 del 26 giugno prossimo. La candidatura può essere inviata previa registrazione nel Portale InPA a cui si accede con SPID, CIE, CNS o eIDAS: basta compilare il form online e inoltrarlo seguendo le procedure indicate.

I requisiti richiesti per prendere parte al bando di concorso sono: cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e avere la fedina penale pulita. Indispensabile il diploma di scuola secondaria di secondo grado rilasciato a chiusura di corsi di scuola secondaria di secondo grado di durata non inferiore a cinque anni.

Come si articola il concorso

La selezione avviene sulla base della valutazione delle prove d’esame che consisteranno in una prova scritta e una prova orale: la prima verte su elementi di diritto amministrativo, diritto commerciale, economia politica, legislazione, funzioni e ordinamento amministrativo delle Camere di Commercio, mentre la seconda si articola in una conversazione su argomenti di attualità in lingua inglese e una prova pratica volta a accertare e valutare la conoscenza e la capacità nell’uso del personal computer, dei principali software office e dei browser per la navigazione.

Qualora le domande di partecipazione al concorso superino il numero di 120, i candidati saranno chiamati a sostenere, prima delle prove di esame, una prova di preselezione.