Nuovo Concorso per Ausiliari del Traffico: serve solo il diploma e il contratto è a tempo indeterminato

Per entrare nel Dipartimento Polizia Locale e Amministrativa basta prendere parte a questo concorso: requisito richiesto il diploma.

L’ausiliario del traffico è quella figura che attende a compiti di supporto nell’ambito delle funzioni in materia di polizia stradale, avvalendosi anche di apparecchiature e strumenti informatici o telematici.

Appartenente al Dipartimento Polizia Locale e Amministrativa, deve essere altresì in grado di lavorare in gruppo e di relazionarsi con terzi in modo corretto e rispettoso, dimostrando capacità di autocontrollo anche in situazioni di stress.

Tutti coloro che si rispecchiano in queste caratteristiche e che sono certi di avere le qualità necessarie per entrare a far parte di questo gruppo di lavoro, possono candidarsi al concorso tramite il portale inPa con SPID, CIE e CNS.

Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti richiesti, il luogo di lavoro e la scadenza del concorso per ausiliari del traffico: di seguito tute le informazioni necessarie per candidarsi.

Ausiliari del traffico, i requisiti per partecipare al concorso

Tutti coloro che vogliono candidarsi come ausiliari del traffico devono aver compiuto la maggiore età, essere cittadini italiani o di uno degli Stati dell’Unione Europea, non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati senza preavviso da precedente impiego presso

pubbliche amministrazioni, non avere condanne penali o procedimenti in corso, ed essere idonei al ruolo sia dal punto di vista psicologico che fisico. Requisito indispensabile è il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Per candidarsi basta inoltrare la domanda in via telematica tramite il Portale Unico di Reclutamento della Funzione Pubblica raggiungibile al link https:\\www.inPA.gov.it, entro e non oltre le ore 23:59 del 23 giugno 2025. Il posto per ausiliario del traffico è solo uno e la sede di lavoro è il Comune di Fossano: chi supera il concorso per esami, viene assunto con un contratto a tempo indeterminato e pieno. Tale concorso è inoltre riservato esclusivamente ai volontari del Servizio Civile Nazionale.

Come si articola il concorso

Se le domande di partecipazione dovessero essere più di novanta, i candidati potrebbero essere sottoposti ad una prova preselettiva. Le prove di esame consistono in una prova scritta a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale: accede alla seconda fase solo chi ottiene un punteggio non inferiore a 21/30.

La prova orale consiste in un colloquio su argomenti individuati dalla Commissione nell’ambito delle materie previste dal bando. Durante questa fase verranno accertate anche le conoscenze di apparecchiature e applicazioni informatiche, della lingua inglese scritta e orale, nonché le capacità comportamentali, relazionali e le attitudini dei candidati.