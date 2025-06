CONFERMATO CONAD – OVER 65: con la carta d’identità IVA azzerata alle casse | Valido per tutto il 2025

Un piccolo gesto settimanale può fare la differenza nel caso degli anziani: i pensionati italiani faticano spesso ad arrivare a fine mese e questo aiuto si rende necessario.

Per chi ha compiuto 65 anni, il 2025 sarà un anno ricco di iniziative dedicate. Numerose agevolazioni, pubbliche e private, mirano infatti ad alleggerire il peso delle spese quotidiane.

Si va dal trasporto pubblico a tariffa ridotta fino agli sconti su bollette e prodotti alimentari, passando per esenzioni sanitarie e accesso agevolato alla cultura.

È importante rimanere aggiornati consultando siti istituzionali, come quelli di Comuni e Regioni, oppure rivolgendosi a CAF, Patronati e uffici postali.

Anche diverse catene commerciali stanno aderendo a programmi di sconto dedicati alla popolazione anziana, come l’iniziativa annunciata da Conad, che punta a sostenere concretamente il potere d’acquisto degli over 65.

Carta Insieme Conad: gli sconti riservati agli over 65

Confermata per tutto il 2025 l’iniziativa pensata da Conad per i titolari della Carta Insieme o Conad Card con più di 65 anni, come riportato sui canali social della catena di supermercati. Ogni giovedì sarà applicato uno sconto del 10% su tutti i prodotti contrassegnati Bassi & Fissi. Questa etichetta viene solitamente apposta sui prodotti noti per i prezzi contenuti e costanti nel tempo. Per attivare la promozione, basta presentarsi al box informazioni del punto vendita con un documento d’identità valido.

Lo sconto equivale, in molti casi, alla neutralizzazione dell’IVA del 10% sui beni di prima necessità, rendendo l’iniziativa ancora più significativa per chi vive con redditi fissi o pensioni minime. L’agevolazione è cumulabile con altri vantaggi dedicati alla terza età, ma resta attiva soltanto per i titolari della carta fedeltà, gratuita e facilmente richiedibile. Si tratta di un’occasione per trasformare la spesa settimanale in un gesto consapevole e conveniente.

Altre iniziative per i pensionati italiani: tutte le agevolazioni possibili

Oltre alle iniziative delle catene commerciali, numerosi altri ambiti prevedono agevolazioni per gli over 65. In ambito sanitario, si può accedere all’esenzione del ticket per reddito o età (codice E01), mentre sul fronte dei servizi pubblici, molti Comuni offrono riduzioni sulla Tari e agevolazioni sui trasporti locali. Poste Italiane applica tariffe ridotte sui bollettini agli over 70, e Trenitalia riserva sconti con la Carta Argento.

Chi ha un ISEE basso può usufruire automaticamente del Bonus Sociale Luce e Gas, mentre per gli over 75 con redditi contenuti è prevista l’esenzione dal canone RAI. A queste misure si aggiunge la Carta Acquisti, una ricarica mensile di 40 euro spendibile in generi alimentari e per pagare le utenze domestiche. In tutti i casi, è essenziale verificare i requisiti anagrafici e reddituali previsti.