URGENTE CONCORSI PUBBLICI – Devi solo archiviare in ordine alfabetico: pagato una favola dallo Stato per rassettare scartoffie

Concorsi pubblici: una nuova opportunità per chi sta cercando un impiego nel settore, il bando è stato appena pubblicato.

Trovare un lavoro stabile, ben retribuito e che non ti consumi l’anima è il sogno di moltissime persone. In un’Italia dove i contratti a termine e gli stipendi bassi sembrano diventare la norma, ogni nuova opportunità vera diventa oro.

Non tutti i lavori pubblici richiedono stress, turni pesanti o una preparazione infinita. Esistono posizioni tranquille, a tempo indeterminato, che ti permettono di lavorare in ambienti ordinati, con compiti chiari e ben definiti.

A volte, basta essere ordinati e precisi. Altre volte, è sufficiente avere una formazione giusta, ma non necessariamente ultra-specialistica. Quando un’opportunità combina queste qualità con uno stipendio dignitoso e la sicurezza di un contratto pubblico, allora vale davvero la pena approfondire.

Ed è proprio questo il caso di un concorso pubblico appena aperto, che potrebbe interessare molte più persone di quanto si immagini. Vediamo nel dettaglio il bando, i requisiti e tutto ciò che c’è da sapere su questa nuova opportunità da cogliere al volo.

Concorsi pubblici: nuovo bando

Il lavoro dei sogni può essere anche questo: una posizione da Funzionario Archivista, con contratto a tempo pieno e indeterminato, bandita da un ente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ovvero il Comune di Gorizia, come segnalato da concorsipubblici.net. Il compito principale? Gestire e archiviare documenti secondo criteri ben precisi. Nulla di fisicamente impegnativo, ma un ruolo che richiede attenzione, metodo e senso dell’organizzazione.

Il concorso, leggiamo sul sito del Comune, è aperto fino alle ore 12.00 del 17 luglio 2025 e prevede una selezione per esami, con una prova scritta (a risposta multipla o sintetica) e una prova orale. Le materie sono legate all’archivistica, al trattamento dei documenti cartacei e digitali, alla normativa sulla privacy e ai processi amministrativi nella pubblica amministrazione. Gli scritti si terranno lunedì 25 agosto 2025 dalle ore 9.30 presso la sala del Consiglio Comunale, e la prova orale si terrà il giorno venerdì 29 agosto 2025 dalle ore 9.30 presso la sala della Giunta Comunale, a Gorizia.

I requisiti richiesti

Possono partecipare tutti coloro che hanno una laurea specifica (come Archivistica o Lettere con titoli aggiuntivi) oppure altri titoli accompagnati da diplomi rilasciati da scuole ufficiali di archivistica. Non è richiesta alcuna esperienza lavorativa, ma solo i requisiti di base per accedere al pubblico impiego.

In cambio? Uno stipendio di categoria D1, la sicurezza di un contratto statale, nessun costo di gestione, e il prestigio di un lavoro utile e rispettato. Un’occasione da non perdere per chi vuole stabilità e tranquillità. Chi cerca una svolta, farebbe bene a non lasciarsela sfuggire. Anche se questo significa trasferirsi.