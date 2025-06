Concorso per Istruttore Amministrativo per Biblioteca: come presentare domanda e quando scade

Si apre la possibilità di entrare a far parte del settore bibliotecario: aperto un concorso che scade a fine giugno. Come candidarsi.

Il settore bibliotecario offre un’opportunità di lavoro per tutti coloro che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria superiore.

La ricerca di istruttore amministrativo da assegnare ai servizi culturali e bibliotecari è rivolta a tutti coloro che sono cittadini italiani e abbiano completato la scuola dell’obbligo.

È possibile candidarsi tramite il portale inPa, compilando l’apposita domanda per il bando di concorso di interesse.

Tutti i candidati sono chiamati a svolgere una prova scritta ed una orale che determineranno il vincitore del concorso.

Istruttore Amministrativo per Biblioteca: la domanda

L’istruttore Amministrativo dei Servizi culturali e bibliotecari gestisce attività inerenti l’ambito bibliotecario con funzioni quali l’acquisizione, il trattamento e la catalogazione, conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico e documentario, deve avere competenze in materia di biblioteconomia e saper svolgere attività in campo culturale, siano esse di formazione o promozione. Chiunque desideri entrare a far parte di questo settore, può farlo candidandosi attraverso il portale inPa entro e non oltre il 28 giugno 2025.

Il bando di concorso prevede l’assunzione di una sola figura da inquadrare con contratto a tempo indeterminato e parziale (24 ore) presso il Comune di Inverigo, in provincia di Como. Tra i requisiti indispensabili per la candidatura, oltre al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, ci sono: la patente di guida di categoria non inferiore alla B, la conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse per i servizi culturali e bibliotecari (Word, Excel, Internet, Outlook).

Come si svolge la selezione

La selezione prevede esclusivamente prove d’esame finalizzate a verificare il possesso delle competenze richieste per il profilo di Istruttore Amministrativo nei servizi culturali e bibliotecari. La prima prova è scritta e si articola in quiz a risposta chiusa su scelta multipla o serie di quesiti ai quali rispondere in maniera sintetica e in tempi predefiniti oppure svolgimento di un tema, o combinazione fra le stesse modalità, riguardanti le materie specificate nel bando di concorso.

La seconda prova è orale e mira ad accertare la capacità di analisi e di sintesi dei candidati con riferimento alle materie indicate, nonché il possesso delle competenze tecniche, attitudinali e trasversali, coerenti con il profilo professionale oggetto del presente bando, e le conoscenze informatiche e di lingua inglese.