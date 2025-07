Lavorare in Ospedale a tempo indeterminato: nuovo bando con scadenza il 20 luglio 2025

Indetto bando di concorso per lavorare in ospedale - pianoinclinato.it (Foto Pixabay)

Scade a luglio il bando di concorso per lavorare in ospedale: i vincitori verranno assunti con contratto a tempo indeterminato.

Se lavorare in ospedale è sempre stato un sogno, ora lo si può realizzare partecipando al bando di concorso appena indetto.

Requisiti necessari sono la cittadinanza italiana, l’idoneità fisica e la laurea: solo chi risulta essere in possesso di queste caratteristiche, può inoltrare la propria domanda.

Il concorso si svolge in tre fasi: una prima prova scritta, che richiede conoscenze in alcune materie specifiche, una prova pratica ed una prova orale.

Si può inviare la propria candidatura entro e non oltre il 20 luglio 2025: vediamo nel dettaglio quali sono le posizioni da ricoprire per entrare a far parte del team ospedaliero.

Concorso per lavorare in ospedale: i requisiti

Coloro che desiderano partecipare al concorso pubblico devono essere cittadini italiani, idonei per l’attività e in possesso della laurea in giurisprudenza e dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. La figura ricercata è di collaboratore amministrativo professionale legale presso l’Ospedale di Asti, che ha messo a disposizione un solo posto attraverso il bando di concorso in scadenza il prossimo 20 luglio.

Le domande di ammissione al concorso devono essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica indicata nel bando: collegandosi al sito internet https://aslat.iscrizioneconcorsi.it/, si accede alla “pagina di registrazione” e si inseriscono i dati richiesti. Dopo aver ricevuto una mail, si procede con la conclusione dell’iscrizione al bando di concorso.

Come si articola il concorso per lavorare in ospedale

Il concorso, per titoli ed esami, si articola in tre fasi: la prima prova scritta consiste in quesiti a risposta sintetica su argomenti attinenti al profilo professionale a concorso. La seconda prova pratica prevede l’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla professionalità del profilo professionale o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.

Infine, durante la prova orale verranno approfondite le conoscenze del candidato in merito agli argomenti attinenti alla professionalità del profilo ricercato, oltre che elementi di informatica e conoscenza almeno a livello iniziale della lingua straniera (inglese).