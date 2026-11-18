Il Fisco si concentrerà su settori chiave nel triennio 2027-2029, come il Superbonus, i dati catastali, gli affitti brevi, le partite IVA e le cripto-attività, come indica il Rapporto sull’evasione allegato al Documento programmatico di finanza pubblica 2026. L’obiettivo è migliorare l’efficacia dei controlli esistenti, sfruttando dati telematici e informazioni aggiornate. Chi ha una situazione fiscale complessa è invitato a rivolgersi a un professionista o agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per evitare sanzioni.

Superbonus e catasto: aggiornamento obbligatorio

Il Rapporto sottolinea l’importanza di aggiornare i dati catastali per gli immobili beneficiati dal Superbonus. Le verifiche si concentreranno su strutture non censite, modificati rispetto a quanto dichiarato o interessati da interventi finanziati con risorse pubbliche. La legge di Bilancio 2024 richiede all’Agenzia di controllare se per tali immobili è stata presentata la dichiarazione di variazione catastale. Chi non ha aggiornato la rendita può ancora presentare la pratica DOCFA tramite un tecnico, evitando sanzioni. Il collegamento tra POS e registratore telematico, obbligatorio dal 1° gennaio 2026, permette di confrontare gli incassi elettronici con gli scontrini emessi, facilitando l’identificazione di comportamenti anomali. Chi ha aggiornato o sostituito un terminale senza registrare i dati deve farlo immediatamente, altrimenti rischia sanzioni.

Affitti brevi e CIN: nuove regole e sanzioni

Le strutture in locazione turistica o breve saranno monitorate grazie al rafforzamento della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), che integra le informazioni del CIN (Codice Identificativo Nazionale) con altri dati disponibili. Dal 2026, la banca dati è accessibile anche agli operatori dell’amministrazione finanziaria. Chi non possiede il CIN o non lo espone negli annunci rischia sanzioni da 800 a 8.000 euro.

Chi non possiede il CIN o non lo espone negli annunci rischia sanzioni da 800 a 8.000 euro.

Inoltre, l’attività si presume imprenditoriale quando si destinano più di due appartamenti alla locazione breve, richiedendo partita IVA e regole d’impresa. La legge 199/2025, comma 17, ha modificato la soglia d’impresa, rendendo più severi i controlli su chi opera in questo settore. Le frodi IVA, partite IVA «apri e chiudi», crediti indebiti e abuso dello status di esportatore abituale sono tra i fenomeni a rischio più elevato. L’Agenzia ha cessato d’ufficio 12mila partite IVA nel 2025, in aumento rispetto al 2024. Chi non dichiara l’IVA dovrà pagare l’imposta calcolata su fatture elettroniche e corrispettivi telematici, con sanzioni ridotte.

Per i debiti a ruolo, la soglia per la compensazione è stata ridotta da 100.000 a 50.000 euro. L’Agenzia può mettere a disposizione della Riscossione l’ammontare delle fatture emesse nei sei mesi precedenti, per facilitare il pignoramento presso terzi. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 22 maggio 2026 definisce le modalità di attuazione di questa misura. Le cripto-attività saranno monitorate con maggiore attenzione, soprattutto per chi non rispetta gli obblighi di dichiarazione. Dal 2026, le plusvalenze scontano il 33%, mentre la franchigia di 2.000 euro non è più applicabile. Chi ha non dichiarato cripto-attività in passato può valutare il ravvedimento con un professionista. Dal 2027, molte norme cambieranno numero di articolo, ma gli obblighi restano invariati.