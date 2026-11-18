La Opzione Donna non tornerà nel 2027, come confermato dalla Manovra 2027. L’uscita anticipata riservata alle lavoratrici, già ristretta negli ultimi anni, non è stata prorogata e resta accessibile solo a chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2024. Per le donne che desiderano andare in pensione prima, le strade disponibili sono diverse, ma ognuna presenta requisiti e costi specifici.

Alternative alla pensione anticipata

Le alternative principali per le donne che non rientrano nei criteri di Opzione Donna sono la pensione anticipata ordinaria e l’Ape sociale. La pensione anticipata ordinaria richiede un anno di contributi in meno rispetto agli uomini, ma non implica un’età minima. Dal 2027, le donne dovranno raggiungere 41 anni e 11 mesi di contributi, contro i 42 anni e 11 mesi richiesti agli uomini. Questo adeguamento è legato all’incremento della speranza di vita.

Le agevolazioni per le madri nel sistema contributivo

Le donne che hanno figli possono beneficiare di sconti contributivi. Per ogni figlio, è previsto uno sconto di 12 mesi, fino a un massimo di due anni. Questo sconto si applica al calcolo della pensione, ma l’assegno finale è comunque determinato con il sistema contributivo, che prevede tagli fino al 20-30% rispetto al calcolo misto. Per le madri, è inoltre possibile anticipare la pensione di vecchiaia di quattro mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 12 mesi. L’Ape sociale è un’altra opzione prorogata per il 2027. Si tratta di un’indennità ponte che accompagna fino alla pensione di vecchiaia. Per accedere, sono richiesti 63 anni e 5 mesi d’età e almeno 30 anni di contributi. La soglia sale a 36 anni per chi svolge lavori gravosi. Per le donne, è previsto uno sconto contributivo di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di due anni.

Le nuove opportunità per le donne

La Manovra 2027 prevede un nuovo canale di uscita finanziato con 850 milioni di euro. Secondo le ipotesi circolate, si potrebbe lasciare il lavoro a 64 anni con 36 anni di contributi, con un ricalcolo contributivo per chi ha versamenti prima del 1996. I dettagli saranno resi noti con un decreto atteso a gennaio e con gli emendamenti in discussione.

Per chi non rientra in nessuno di questi canali, resta la pensione di vecchiaia, che dal 2027 richiederà 67 anni e 1 mese di età e almeno 20 anni di contributi. Le donne che hanno iniziato a versare dal 1996 in poi possono contare sulla pensione anticipata contributiva a 64 anni con 20 anni di contributi, a patto che l’assegno superi una soglia minima. Per le madri, la soglia scende a 2,8 volte con un figlio e a 2,6 volte con due o più figli. Le opzioni disponibili per le donne che desiderano andare in pensione prima sono molteplici, ma richiedono una valutazione attenta dei requisiti e dei costi associati. La Manovra 2027 ha ridotto le possibilità, ma non ha eliminato del tutto le alternative. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare i dettagli del decreto in arrivo a gennaio.