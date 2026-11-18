La flat tax al 7% prevista per i pensionati esteri può essere applicata anche all’erede che subentra nella posizione patrimoniale del defunto e decide di trasferirsi in Italia. L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa possibilità con la risposta all’interpello n. 184/2026, sancendo che la successione per mortis causa non cancella la natura pensionistica del reddito. Questo cambiamento ha un impatto significativo sulla disciplina fiscale, aprendo la strada a figli, coniugi e beneficiari superstiti che intendono stabilire la propria residenza fiscale in Italia.

Flat tax pensionati esteri, il caso pratico

La novità si è concretizzata attraverso un caso specifico: una cittadina italiana residente all’estero, erede di un piano di accumulo pensionistico individuale statunitense (un IRA), ha formulato un quesito all’amministrazione finanziaria per chiarire se i flussi finanziari derivanti dal piano potessero essere qualificati come redditi di pensione estera ai sensi dell’art. 24-ter del TUIR. L’Agenzia delle Entrate ha validato pienamente questa ricostruzione, affermando che la successione non intacca la finalità previdenziale del reddito. La risposta n. 184/2026 rappresenta un tassello decisivo nella prassi interpretativa del Fisco. Se la prestazione originaria aveva una finalità di previdenza complementare, tale qualifica si conserva in capo all’erede, consentendole di accedere senza ostacoli al regime agevolativo forfettario. Questo conferma che la flat tax non è limitata ai pensionati che hanno concluso la propria attività lavorativa all’estero, ma si estende anche a chi subentra nella posizione patrimoniale del defunto.

Requisiti e condizioni per l’accesso al regime

Per accedere al regime della flat tax al 7%, l’erede deve soddisfare determinati requisiti. L’art. 24-ter del TUIR stabilisce che il trattamento pensionistico estero deve essere sottoposto a una condizione di residenza pregressa: almeno 5 periodi d’imposta di residenza fiscale all’estero. Inoltre, l’erede non deve aver vissuto in Italia nei 5 anni antecedenti al rientro. Il trasferimento deve avvenire da un Paese che garantisca lo scambio effettivo di informazioni fiscali con l’Italia.

Il comune di destinazione deve soddisfare un limite di popolazione: non deve superare i 30.000 abitanti. Questo apre le porte a numerosi centri urbani del Mezzogiorno e ai comuni delle zone terremotate. La verifica della popolazione legale deve basarsi sui dati ufficiali rilevati al 1° gennaio dell’anno in cui si perfeziona il cambio di residenza. L’adesione al regime del 7% conferisce un ulteriore sgravio burocratico e patrimoniale. L’erede è esonerata dagli adempimenti sul monitoraggio fiscale, tra cui la compilazione del Quadro RW. Inoltre, è esente dal pagamento dell’Ivie (imposta sugli immobili esteri) e dell’Ivafe (imposta sulle attività finanziarie estere), per una durata massima di dieci periodi d’imposta consecutivi.

La flat tax non è accessibile per chi eredita liquidità bancaria, portafogli titoli ordinari, partecipazioni societarie o immobili. In mancanza di un vincolo contrattuale previdenziale originario, l’erede non assume lo status soggettivo necessario. La struttura contrattuale del piano pensionistico gioca un ruolo determinante: i piani 401(k) e Traditional IRA sono idonei, mentre il Roth IRA richiede una valutazione specifica.