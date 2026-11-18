Il caro energia ha spinto molti italiani a cercare modi per ridurre i costi delle bollette. Tra le strategie più efficaci, c’è l’idea di spostare i consumi di elettrodomestici come lavatrici e lavastiglie durante la giornata, quando l’elettricità costa meno. I dati del Gestore dei mercati energetici (Gme) confermano che, grazie al fotovoltaico, il prezzo dell’energia è inferiore tra le 11:00 e le 16:00 rispetto alla notte, in 193 giornate su 365 del 2025. Questo ha ribaltato le fasce orarie tradizionali, dove la notte era considerata la fascia più conveniente.

Le fasce orarie e l’impatto del fotovoltaico

Per decenni, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha suddiviso i consumi in tre fasce orarie standard: la fascia F1, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00, esclusi i festivi; fasce F2 e F3, che comprendono sera, notte, fine settimana e festivi. Queste fasce erano più convenienti quando l’elettricità veniva prodotta quasi esclusivamente da centrali termoelettriche a gas. L’energia solare ha capovolto questo equilibrio, poiché il suo picco di produzione coincide con la fascia centrale della giornata, durante la quale i costi di produzione sono minimi.

Quando il sole tramonta, i consumi delle famiglie vengono sostenuti attraverso centrali a gas, che aumentano i costi. Secondo il Gme, nelle 193 giornate di sorpasso diurno, il risparmio medio all’ingrosso a favore del giorno rispetto alla notte ha raggiunto i 19,22 euro per megawattora. Questo significa che, se si riesce a programmare i consumi durante le ore diurne, si può ottenere un risparmio significativo.

Le soluzioni per sfruttare il risparmio diurno

Riuscire a intercettare la finestra di risparmio tra le 11:00 e le 16:00 senza essere fisicamente davanti agli elettrodomestici oggi risulta possibile grazie a tre soluzioni semplici. Quasi tutte le lavatrici, le lavastoviglie e le asciugatrici prodotte negli ultimi dieci anni dispongono di un timer che permette di programmare l’avvio del lavaggio dopo 4, 6 o 8 ore, esattamente nel picco di produzione solare. Per gli elettrodomestici più datati o per dispositivi come scaldabagni elettrici e sistemi di ricarica, è sufficiente collegare una presa intelligente da poche decine di euro, programmabile tramite app dallo smartphone. Gli elettrodomestici di ultima generazione, avendo la possibilità di connettersi alla rete Wi-Fi, consentono di avviare i cicli a distanza e di sincronizzarsi direttamente con le fasce orarie più convenienti del mercato elettrico.

Per intercettare il calo diurno dei prezzi in bolletta, è necessario orientarsi verso altre tipologie di offerte proposte dai fornitori. Le tariffe a Pun orario replicano fedelmente il prezzo della borsa elettrica, ideali per chi riesce a concentrare i carichi degli elettrodomestici tra le 11:00 e le 16:00. Le offerte con fasce gratuite o scontate sono adatte a chi ha abitudini domestiche regolari e concentrabili in poche ore.

Le abitudini degli italiani più radicate, come stare svegli fino a tardi o svegliarsi prima che il sole sorga per mettere in moto lavatrice e lavastoviglie, devono essere riviste. Con l’espansione del fotovoltaico, non conviene più puntare alla notte o all’alba, ma alle ore centrali della giornata, dove l’energia costa meno e si può ottenere il maggiore risparmio in bolletta. Il risparmio dipende strettamente dal contratto sottoscritto sul mercato libero. Chi ha ancora una vecchia tariffa bioraria a prezzo fisso continuerà a pagare di più in fascia F1 rispetto alla F2 o F3, indipendentemente dall’andamento del solare. Le soluzioni per sfruttare il risparmio diurno sono accessibili e semplici da implementare. Basta programmare i dispositivi o utilizzare prese intelligenti per ottenere un risparmio concreto.