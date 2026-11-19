L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha sanzionato Enel Energia per aver fornito informazioni errate ai clienti durante chiamate al call center. L’obbligo di conformità al Codice di condotta commerciale è stato violato in cinque occasioni, con errori su stime della spesa annua, prezzi indicizzati e depositi cauzionali. L’Arera ha condannato l’azienda per non aver rispettato le regole che i venditori di luce e gas devono seguire quando danno informazioni ai clienti prima di firmare un contratto.

Informazioni incomplete e non chiare

Nelle chiamate esaminate, gli operatori di Enel Energia hanno fornito dati incompleti o non chiari. In due casi, la stima della spesa annua era parzialmente o del tutto assente: in una chiamata era considerata solo la quota fissa, senza includere la spesa per la materia prima, mentre in un’altra era inferiore del 50% rispetto a quella disponibile. Inoltre, per l’Arera, le informazioni sui prezzi variabili non erano sufficientemente esplicative: mancavano dettagli su frequenza degli aggiornamenti, valore massimo raggiunto negli ultimi dodici mesi e criterio di indicizzazione, che in due casi non erano neppure menzionati.

Errore nella comunicazione della quota fissa

Un altro aspetto criticato riguarda la comunicazione della quota fissa, che è stata indicata in euro al mese invece che in euro l’anno, come richiesto dalle regole. Inoltre, in una chiamata, l’operatore ha sostenuto che la durata di 12 mesi fosse un obbligo di legge, senza spiegare come si rinnovano le condizioni. Questi errori sono stati ritenuti informazioni fuorvianti, in quanto la scheda sintetica e il Portale offerte contengono dati completi e corretti.

Enel Energia aveva chiesto l’archiviazione del procedimento, sostenendo che cinque chiamate fossero troppo poche rispetto alle circa 100mila gestite ogni mese e che le risposte fossero sostanzialmente corrette. Tuttavia, l’Arera ha respinto ogni argomento, sottolineando che ogni chiamata rappresenta un momento in cui l’obbligo di informare i clienti deve essere rispettato. L’azienda dovrà pagare la sanzione entro 30 giorni e può presentare ricorso al Tar della Lombardia entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Le chiamate sull’offerta solo web restano valide, poiché la scheda sintetica indicava che l’offerta era disponibile anche al telefono. L’Arera ha inoltre ritenuto inammissibile la proposta di Enel Energia, che mancava di una campagna di informazione ai clienti, simile a quelle accolte in precedenza. L’incidente mette in luce la necessità di una maggiore attenzione nella comunicazione al call center, soprattutto quando si tratta di dati chiave per la sottoscrizione di un contratto.