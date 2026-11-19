Le imprese di autotrasporto possono presentare domande per il credito d’imposta fino al 70% sulle spese di gasolio sostenute a partire dal 19 novembre 2026. L’agevolazione, introdotta dal decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, è volta a compensare le imprese per l’aumento delle spese legate al carburante. La finestra per richiedere l’agevolazione si apre il 19 novembre e resterà disponibile fino alle ore 23:59 del 30 novembre. Il contributo è stato reso noto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) attraverso una nota pubblicata il 17 novembre.

Chi può beneficiare del bonus

Il credito d’imposta si rivolge alle imprese che hanno la sede legale o una stabile organizzazione in Italia e svolgono attività di trasporto utilizzando veicoli appartenenti alle classi ambientali Euro V ed Euro VI. Rientrano tra i beneficiari gli operatori che effettuano il trasporto di merci e persone, come indicato dall’articolo 24-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1995. Sono comprese anche le imprese che esercitano il servizio di noleggio di autobus con conducente, regolamentato dalla legge n. 218/2003.

Documenti necessari per la richiesta

Per presentare la domanda, le imprese devono raccogliere i dati relativi ai rifornimenti effettuati e ai mezzi utilizzati durante il periodo interessato. In particolare, occorre comunicare la quantità di carburante acquistata, le targhe dei mezzi e i dati delle fatture. Il documento Excel, in formato .xlsx, deve essere compilato utilizzando il modello ufficiale messo a disposizione dal MIT. Le informazioni sono suddivise in cinque colonne: riferimenti della fattura, tipologia (CARB o NO CARB), importo netto, carburante agevolabile e paese di emissione.

Le cifre devono essere espresse con due decimali separati dalla virgola, mentre le diciture CARB e NO CARB vanno inserite in lettere maiuscole. Gli eventuali caratteri speciali presenti nei riferimenti delle fatture devono essere sostituiti con il simbolo “+”. Il MIT raccomanda di non alterare le intestazioni originali e di evitare l’inserimento di formule. Le aziende interessate devono presentare la richiesta esclusivamente online, utilizzando la piattaforma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it. L’accesso è consentito tramite SPID o Carta d’identità elettronica (CIE) al titolare di una ditta individuale oppure al legale rappresentante della società. Quest’ultimo può inoltre delegare altre persone, autorizzandole a gestire la procedura per conto dell’impresa.

Per i rappresentanti legali stranieri che non possono ottenere le credenziali SPID o CIE è disponibile un servizio di assistenza dedicato, contattabile all’indirizzo [email protected]. Possono utilizzare il portale le aziende iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN), purché risultassero attive tra il 1° settembre e il 5 ottobre 2026. Le imprese estere con una stabile organizzazione in Italia, ma prive di iscrizione al REN, possono invece richiedere l’abilitazione attraverso lo stesso indirizzo di assistenza. Le imprese che avevano già effettuato la registrazione per la precedente procedura relativa al periodo marzo-agosto non devono ripetere l’operazione. Alla richiesta deve essere allegato un documento Excel in formato .xlsx, compilato utilizzando il modello ufficiale messo a disposizione dal MIT.