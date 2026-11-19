Il Fondo di solidarietà di Bolzano conferma per il 2027 l’aliquota ridotta del 40% per le microimprese con fino a 5 dipendenti che non hanno richiesto l’assegno da almeno 24 mesi. La riduzione, già attiva nel 2026, si applica a un’aliquota dello 0,30% invece dello 0,50% previsto per la norma generale. L’annuncio è contenuto nel messaggio INPS 3770, che spiega i requisiti e i dettagli dell’applicazione. La misura, già approvata con la deliberazione n. 33 del 9 novembre 2026, sarà attiva a partire dal mese di gennaio 2027.

Chi ha diritto alla riduzione

La riduzione si applica a datori di lavoro privati con almeno un dipendente, che appartengono a settori esclusi dalla cassa integrazione ordinaria e straordinaria, non sono coperti da un fondo di solidarietà bilaterale o da un fondo alternativo, e occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive situate in provincia di Bolzano. Per beneficiare dello sconto, l’azienda deve aver occupato mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente e non aver presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi dalla fine dell’ultimo trattamento. La riduzione non si applica a chi ha superato la media di cinque addetti. La misura si applica solo all’aliquota dello 0,50%, non a quella dello 0,80%. Inoltre, chi ha richiesto l’assegno di integrazione salariale non può beneficiare dello sconto fino a quando non sono trascorsi 24 mesi dalla fine dell’ultimo trattamento.

Quanto si risparmia

Lo sconto del 40% si traduce in un risparmio per l’azienda e per i dipendenti. Su un imponibile ipotetico, la quota a carico dell’azienda scende e quella del lavoratore si riduce. Il totale, che era di 150 euro, si riduce a 90 euro. Per un’azienda con cinque dipendenti, il risparmio complessivo è di 200 euro, con un ulteriore 100 euro a carico dei dipendenti.

Il sistema è gestito centralmente dall’INPS, senza la necessità di presentare alcuna domanda. Le posizioni contributive iscritte al Fondo, riconoscibili dal codice di autorizzazione «6P», vengono verificate centralmente e, se i requisiti sono soddisfatti, ricevono il codice «2Q». Questo codice permette al sistema di applicare l’aliquota ridotta. La perdita dello sconto avviene quando l’azienda presenta una nuova domanda di assegno. Per mantenere lo sconto anche nel 2028, il Comitato amministratore dovrà adottare una nuova delibera entro il 31 dicembre di ogni anno, sempre nel rispetto dell’equilibrio di bilancio del Fondo. La riduzione, pur piccola, rappresenta un segnale importante per le microimprese, che possono beneficiare di un costo del lavoro leggermente ridotto, con la stessa tutela per i dipendenti in caso di crisi.