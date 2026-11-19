Un emendamento di Forza Italia alla Manovra 2027 propone di ridurre da dieci a cinque anni i tempi di recupero dei crediti derivanti dal Superbonus. La proposta, presentata il 18 novembre, mira a semplificare l’utilizzo dei crediti fiscali per le micro, piccole e medie imprese con crediti complessivi fino a 500mila euro. L’obiettivo è permettere a queste aziende di utilizzare più rapidamente i crediti per pagare imposte e contributi, riducendo i tempi di attesa rispetto alla normativa iniziale.

Le imprese interessate e le condizioni

La modifica non è ancora stata approvata e dovrà essere esaminata durante l’iter parlamentare della Legge di Bilancio. L’emendamento si applicherebbe solo a quelle imprese che hanno acquisito crediti attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito e che devono ancora utilizzarli per pagare debiti fiscali. La riduzione non è generalizzata: non riguarda banche e professionisti, ma solo le imprese di dimensioni più contenute. Secondo la relazione tecnica alla Manovra, le compensazioni interessate dalla ripartizione decennale ammontano a circa 20,5 miliardi di euro. Con la disposizione iniziale, nel 2027 sarebbero utilizzabili circa 2,05 miliardi, mentre oltre 18,48 miliardi verrebbero distribuiti negli anni successivi, fino al 2036. L’eventuale approvazione dell’emendamento modificherebbe il calendario delle compensazioni per le imprese che rispettano i requisiti previsti.

Le differenze tra le due opzioni

La riduzione dei tempi di recupero dei crediti comporta una maggiore disponibilità annuale per le imprese. Ad esempio, un’azienda con una quota Superbonus di 100mila euro utilizzabile nel 2027 avrebbe queste opzioni: rateizzazione in 10 anni: 10mila euro all’anno dal 2027 al 2036. Rateizzazione in 5 anni: 20mila euro all’anno dal 2027 al 2031. La riduzione permetterebbe alle imprese interessate di utilizzare più rapidamente i crediti per pagare imposte e contributi. Il credito fiscale, tuttavia, non equivale a un pagamento immediato in denaro: il beneficio dipende dalla possibilità di compensarlo con debiti tributari e contributivi. L’emendamento non prevede la stessa riduzione generalizzata per tutte le categorie di titolari dei crediti, come banche e professionisti. Restano escluse le quote per le quali era già stata scelta una ripartizione decennale secondo le precedenti disposizioni.

Le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese con crediti complessivi fino a 500mila euro potrebbero utilizzare la quota del 2027 in cinque rate annuali, anziché dieci. Il periodo di compensazione terminerebbe quindi nel 2031, con cinque anni di anticipo rispetto alla scadenza prevista dal testo iniziale. La soglia di 500mila euro non comporterebbe l’esclusione automatica dalla rateizzazione: nella proposta depositata, infatti, il recupero resterebbe dilazionato, ma su un periodo più breve.