Da oggi, le aziende che mandano dipendenti in Turchia o ricevono lavoratori distaccati da quel Paese possono gestire i contributi in un solo Paese, grazie alle nuove istruzioni dell’INPS. Il messaggio n. 3768 del 18 novembre 2026 chiarisce come indicare i lavoratori distaccati nell’Uniemens, la denuncia mensile che le aziende inviano all’INPS. L’obiettivo è evitare che i contributi vengano versati due volte, garantendo una gestione uniforme e conforme all’Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Turchia.

Accordo di sicurezza sociale e regolamentazione contributiva

L’Accordo tra Italia e Turchia, firmato nel 2012 e in vigore dal 1° agosto 2015, stabilisce che i contributi si versino nel Paese in cui si svolge l’attività. Il distacco è l’eccezione, e i lavoratori che vengono mandati in un altro Stato restano assicurati nel Paese d’origine per le prestazioni previste dall’Accordo. L’INPS ha reso operative le regole con nuovi codici e istruzioni per l’Uniemens, che permettono di gestire i contributi in modo chiaro e conforme.

Per i lavoratori distaccati in Italia da Turchia, il tipo contribuzione «78» deve essere indicato nell’Uniemens. Questo codice, che aveva un significato diverso prima, ora comprende i lavoratori distaccati dall’Albania o dalla Turchia e assicurati nel Paese d’origine per IVS, disoccupazione, malattia e maternità. Per distinguere i due Paesi, il campo TipoLavStat nella sezione DatiRetributivi del flusso deve indicare DI01 per la Turchia e DI02 per l’Albania.

La gestione dei contributi deve rispettare le regole dell’Accordo per evitare errori e penalità.

Regolamentazione dei codici e dei flussi contributivi

Per i dipendenti inviati in Turchia, l’azienda apre una posizione contributiva con codice di autorizzazione 4Z e attribuisce anche il codice 1C. Quest’ultimo indica l’esonero dal versamento alla CUAF, la Cassa unica assegni familiari, che non è coperta dall’Accordo. Per chi arriva dalla Turchia, il datore paga in Italia ciò che l’Accordo non copre, mentre per chi parte dall’Italia la CUAF non si versa. Il messaggio di novembre non tocca né la durata né la procedura per ottenere i certificati, ma chiarisce come gestire i contributi in modo conforme e corretto. Per i periodi precedenti alla pubblicazione del messaggio, i datori di lavoro possono presentare una denuncia di regolarizzazione e riallineare le posizioni. Non è indicato un termine preciso, ma lo spartiacque è la data di pubblicazione del messaggio.

La regolarizzazione dei periodi pregressi è un’opzione disponibile per le aziende.

Chi ha un distacco in corso dovrebbe ricontrollare con il consulente tre elementi: la validità del certificato di distacco, la correttezza dei codici indicati e la conformità dei contributi al Paese previsto dall’Accordo. Se qualcosa non torna, la posizione va rettificata. Altrimenti, il lavoratore si ritrova con periodi versati in Turchia che dovevano stare in Italia, o viceversa, e si accorge solo leggendo l’estratto conto. L’INPS ha reso chiaro che le istruzioni non modificano la durata né la procedura per ottenere i certificati, ma chiariscono come gestire i contributi in modo conforme e corretto. Le aziende con cantieri o filiali in Turchia o in Italia devono adottare le nuove regole per evitare errori e garantire la correttezza dei contributi versati.