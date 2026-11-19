Le pensioni del 2027 subiranno un doppio effetto sul calcolo dell’importo: da un lato un aumento del montante contributivo, dall’altro una riduzione dei coefficienti di trasformazione. Il decreto direttoriale del 16 ottobre 2026, approvato da Ministero del Lavoro e Ministero dell’Economia, ha aggiornato i valori legati alla speranza di vita ISTAT per il biennio 2027-2028. Questo significa che chi andrà in pensione a partire dal 1° gennaio 2027 vedrà un calo tra l’1,21% e l’1,97% dei coefficienti che determinano la quota contributiva dell’assegno, a parità di età anagrafica rispetto ai valori attuali.

Effetti del nuovo calcolo sulle pensioni

Il tasso di capitalizzazione relativo al 2026, fissato al 6,3359%, è stato applicato ai contributi accumulati fino alla fine del 2025. Questo incremento favorisce chi andrà in pensione a partire dal 1° gennaio 2027, poiché il montante contributivo cresce. Tuttavia, il calcolo finale dell’assegno pensionistico dipende anche dai nuovi coefficienti, che sono stati ridotti al ribasso. Per esempio, un lavoratore che ha accumulato 200.000 euro di contributi e si ritira a 67 anni vedrà un importo inferiore rispetto al calcolo con il vecchio coefficiente: 11.028 euro invece di 11.216 euro, con una perdita di circa 188 euro all’anno.

La riduzione dei coefficienti non è un aumento della pensione né un adeguamento all’inflazione. Si tratta di un aggiornamento dei parametri demografici, che tiene conto dell’aumento della speranza di vita. A bilanciare l’effetto negativo, il montante contributivo cresce del 6,3359%, favorendo chi si ritira nel 2027. Per esempio, un montante di 200.000 euro diventa 212.671,80 euro e, applicando il nuovo coefficiente, la quota annua sale a circa 11.727 euro, con un saldo finale di circa 511 euro lordi in più all’anno.

Chi è coinvolto nel cambiamento dei coefficienti

Il cambiamento riguarda tutti i lavoratori per i quali la pensione, o una sua parte, viene calcolata con il sistema contributivo. Si applicano, quindi, a soggetti sprovvisti di anzianità al 31 dicembre 1995, a chi esercita l’opzione di calcolo per il sistema contributivo, a chi aveva meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (metodo di calcolo misto) e a chi aveva almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995. L’età alla decorrenza, la consistenza del montante e i contributi versati nell’ultimo anno di lavoro influenzeranno il risultato finale.

Le simulazioni mostrano che, a seconda dell’età e della posizione previdenziale, il risultato potrebbe variare. Chi si ritira più in là con gli anni potrebbe beneficiare di un coefficiente maggiore, mentre chi si ritira prima potrebbe subire un calo. L’aggiornamento dei coefficienti avrà effetto sugli assegni pensionistici con decorrenza tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2028. Il valore dei coefficienti dipende dall’età in cui si lascia il lavoro. Più si è avanti con gli anni, maggiore è la percentuale riconosciuta. Per esempio, a 67 anni il coefficiente passa al 5,514% nel 2027-2028 (-1,68%), a 62 anni si scende al 4,725%, a 65 anni al 5,166%. Questi dati mostrano come l’età e la posizione previdenziale siano fattori chiave nel calcolo finale dell’assegno pensionistico.