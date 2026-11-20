Il pagamento degli stipendi in contanti è diventato un illecito non sanabile, con sanzioni fino a 5mila euro, secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro nell’interpello 3/2026. La normativa, entrata in vigore nel luglio 2018, impone l’obbligo di tracciabilità per tutti i rapporti di lavoro subordinato, con l’eccezione di alcuni casi specifici. Il pagamento diretto in contanti al dipendente, invece di utilizzare strumenti tracciabili come bonifici o ufficio postale, costituisce una violazione che non può essere regolarizzata né annullata con un pagamento successivo.

Sanzioni per pagamento in contanti

La violazione dell’obbligo di tracciabilità delle retribuzioni comporta una sanzione amministrativa da mille a 5mila euro, senza possibilità di diffida amministrativa. Questo significa che il datore di lavoro non può evitare la multa semplicemente richiedendo una regolarizzazione successiva. L’illecito si “cristallizza” nel momento in cui le banconote vengono consegnate al dipendente, rendendo impossibile il rimedio. La Cassazione ha confermato questa posizione con la sentenza 6633/2026, sottolineando che ogni pagamento irregolare costituisce una violazione autonoma. La tracciabilità non è solo un adempimento formale, ma uno strumento per verificare l’effettiva corresponsione delle retribuzioni. Il Ministero del Lavoro ha ribadito che le modalità di pagamento devono essere rispettate fin dall’inizio, senza possibilità di aggirare le norme con regolarizzazioni successive. I rischi di irregolarità retributiva sono particolarmente elevati in settori come agricoltura, ristorazione, turismo e edilizia, dove la stagionalità e il lavoro occasionale possono favorire pratiche non regolari.

Le conseguenze del pagamento in contanti

Il pagamento in contanti non solo viola la normativa, ma può anche danneggiare i dipendenti sul piano contrattuale, fiscale e previdenziale. L’azienda, infatti, potrebbe dichiarare una retribuzione superiore a quella effettivamente corrisposta, trattenendo parte delle somme e riducendo il costo reale del lavoro. Inoltre, sono in aumento le “paghe di ritorno”, quando il dipendente è costretto a restituire in contanti una parte dello stipendio formalmente accreditato. Queste pratiche sono considerate elusivo e vengono contrastate attraverso la tracciabilità delle retribuzioni.

La normativa mira a contrastare il lavoro nero, rendere più trasparenti i rapporti tra imprese e dipendenti. La documentazione dei pagamenti offre al lavoratore elementi concreti per dimostrare in tribunale eventuali stipendi non versati o versati in parte. Il Ministero ha precisato che si tratta di “indicatori di rischio” legati al lavoro irregolare, non di una prova che in questi comparti sia più frequente il pagamento degli stipendi in contanti. Le eccezioni previste dalla legge, come i rapporti di lavoro domestico o i compensi per borse di studio, rimangono valide.

Per stabilire l’importo della sanzione, l’autorità competente terrà conto dei criteri dell’art. 11 della legge 689/1981, tra cui la gravità della violazione e le condizioni economiche del trasgressore. La normativa mira a ridurre il contenzioso e a garantire la trasparenza tra imprese e dipendenti. Il pagamento in contanti non è solo una violazione, ma un’azione che ha conseguenze dirette e irreversibili per chi non rispetta le regole.