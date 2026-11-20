La Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia ha avviato la cancellazione d’ufficio di alcune start up innovative dalla sezione speciale del Registro delle Imprese. L’evento, che si svolge il 19 novembre 2026, riguarda imprese che non hanno rispettato gli adempimenti di legge o hanno superato i 60 mesi di vita previsti. Chi rischia e come evitare la perdita di vantaggi fiscali e normativi sono i temi principali dell’informazione.

Chi rischia e come verificare la propria posizione

Le start up coinvolte nel provvedimento sono quelle che non hanno attestato i requisiti previsti o hanno superato i 60 mesi di vita. La cancellazione scatta d’ufficio, senza bisogno di alcuna domanda da parte dell’impresa. Per verificare la propria situazione, è consigliabile consultare la visura camerale o il portale nazionale dedicato alle start up e Pmi innovative. Se qualcosa risulta mancante, conviene regolarizzare subito la propria posizione, senza attendere l’eventuale lettera del conservatore.

La mancata attestazione dei requisiti o il superamento dei 60 mesi di vita sono i motivi principali della cancellazione.

La Camera di Commercio della Romagna conferma che gli obblighi sono gli stessi in tutta Italia, e si aggiungono all’iscrizione nella sezione speciale, non la sostituiscono. Chi guida una start up innovativa può controllare, insieme al proprio commercialista o al consulente che segue gli adempimenti camerali, se la dichiarazione di mantenimento dei requisiti relativa all’ultimo bilancio approvato è stata effettivamente depositata presso il Registro delle Imprese competente, e se l’impresa ha già superato o sta per superare i 60 mesi dalla costituzione.

Le conseguenze della cancellazione d’ufficio

La cancellazione dalla sezione speciale non cancella l’impresa, ma la sposta alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese. A sparire sono i vantaggi specifici delle start up, come le esenzioni dal pagamento del diritto camerale annuale e dell’imposta di bollo, le agevolazioni fiscali e le deroghe al diritto societario ordinario. Il pacchetto di vantaggi è pensato per accompagnare le imprese nei primi anni di vita, ma la perdita è fisiologica per chi supera i 60 mesi, salvo eccezioni come quelle introdotte dalla riforma del 2024.

Per chi non deposita la dichiarazione dei requisiti, invece, la perdita è un errore evitabile.

Le imprese che hanno semplicemente compiuto i 60 mesi di vita previsti come durata massima dall’articolo 25, comma 2, lettera b) dello stesso decreto: superata quella soglia, lo status decade nella generalità dei casi, perché la qualifica di «start up» è per definizione transitoria. Dopo la riforma di fine 2024, le imprese che documentano percorsi di crescita strutturati possono ottenere una proroga oltre i 60 mesi, ma restano l’eccezione: non risulta che le società coinvolte nel procedimento calabrese rientrino in questi casi. Per evitare la cancellazione d’ufficio, è fondamentale mantenere in regola la propria posizione. Le imprese che hanno superato i 60 mesi di vita o non hanno attestato i requisiti devono regolarizzare la situazione entro 10 giorni dal ricevimento della lettera del conservatore. In caso di mancato intervento, il conservatore procederà comunque con la cancellazione d’ufficio. È consigliabile rivolgersi a un consulente d’impresa, un commercialista o all’ente gestore del bando o dell’incentivo, come Camera di Commercio, Invitalia o Simest. Le informazioni fornite hanno natura divulgativa e non costituiscono consulenza aziendale, legale o fiscale personalizzata. I requisiti, scadenze e importi possono cambiare: è sempre necessario verificare la data di questo articolo e le fonti ufficiali più recenti.