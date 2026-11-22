Il caro bollette ha portato a un aumento significativo del numero di famiglie in difficoltà, con oltre 2 milioni di nuclei che non accenderanno il riscaldamento. L’Ufficio Studi della CGIA ha elaborato dati che evidenziano una situazione di povertà energetica in aumento, con un impatto particolarmente forte nel Sud Italia. Le famiglie con reddito basso, in abitazioni poco efficienti o con membri anziani o stranieri, sono quelle più colpite. I prezzi dell’elettricità e del gas sono saliti in modo esponenziale, con un aumento del 127% per l’elettricità e del 161,5% per il gas nel periodo tra febbraio e novembre 2026.

La situazione più grave al Sud

La Puglia è la regione più colpita, con oltre 302.500 famiglie in difficoltà, per un totale di quasi 700.000 persone. Seguono la Calabria e il Molise, con numeri significativi di famiglie in condizioni di deprivazione energetica. La Basilicata, il Molise e la Valle d’Aosta chiudono la graduatoria, con dati comunque preoccupanti. Secondo le stime, nel 2026 i rincari per l’energia elettrica potrebbero raggiungere il 21,3%, mentre per il gas il 23,2%. Questi numeri mettono in luce una situazione di grave disagio, con famiglie costrette a rinunciare a servizi essenziali come riscaldamento e illuminazione.

Chi sono le famiglie in difficoltà?

Le famiglie in povertà energetica sono soprattutto quelle con reddito basso, che vivono in abitazioni poco efficienti o con membri anziani, stranieri o con molti figli. Sono spesso costrette a scegliere tra l’uso del riscaldamento e la spesa per altre necessità. Questo comportamento, definito deprivazione nascosta, indica un disagio reale che non si riflette sempre nei dati ufficiali. Molti nuclei familiari, infatti, non riescono a pagare le bollette, con ritardi, accumulo di arretrati o rischio di distacco delle forniture.

La guerra in Iran ha ulteriormente aggravato la situazione, con i prezzi dei beni energetici che sono tornati a salire in modo spaventoso. Tra febbraio e novembre 2026, il prezzo del gas è aumentato del +161,5%, mentre l’elettricità ha visto un incremento del 127%. Questi rincari hanno reso sempre più difficile la vita per le famiglie, soprattutto in regioni come Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio, dove i costi sono più elevati.

La povertà energetica non riguarda solo le famiglie con reddito basso, ma anche quelle che vivono in condizioni di salute precarie, come ambienti umidi o con muffa. Questi problemi non compaiono nei dati ufficiali, ma denotano una difficoltà reale nel pagamento delle bollette. L’Ufficio Studi della CGIA ha messo in evidenza come il numero di famiglie in difficoltà sia cresciuto nel 2024, con un totale di 2,4 milioni di nuclei in condizioni di deprivazione energetica. Questo dato rappresenta il 9,1% del totale nazionale, un numero preoccupante che indica una crisi in atto.