La Cassazione ha reso chiaro che i controlli del Fisco sul conto corrente non possono essere eseguiti senza un’autorizzazione preventiva e motivata. Senza tale autorizzazione, i dati bancari non possono essere utilizzati come prova, e i contribuenti possono contestare l’efficacia degli accertamenti. Questa decisione, resa con le ordinanze n. 19956 e n. 19960 del 2026, rappresenta un passo decisivo per la tutela della sfera patrimoniale e personale del contribuente.

La legalità procedimentale come presupposto fondamentale

La Suprema Corte ha ribadito che l’efficacia del contrasto all’evasione fiscale non può prescindere dalla legalità procedimentale. L’autorizzazione, rilasciata dal Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate o dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza, deve essere preventiva, formale e congruamente motivata. Senza tale presupposto, i dati bancari raccolti non possono essere utilizzati come prova, e l’intero accertamento perde validità. Le ordinanze stabiliscono requisiti inderogabili affinché l’acquisizione delle risultanze finanziarie possa considerarsi valida. L’autorizzazione deve preesistere all’invio delle richieste agli istituti bancari, e la motivazione non può ridursi a formule generiche. L’autorità delegata al rilascio deve esplicitare in modo sintetico ma puntuale le ragioni che giustificano l’indagine, circoscrivendo i periodi d’imposta presi di mira e i soggetti su cui ricade il controllo.

Conseguenze probatorie e tutela del contribuente

La raccolta di risultanze finanziarie avvenuta in carenza di autorizzazione valida determina l’estromissione immediata di tutti i flussi, versamenti e prelievi dal compendio degli elementi valutabili dal giudice tributario. Viene meno la presunzione legale relativa che consente all’erario di imputare a ricavi o compensi non dichiarati le somme in entrata o in uscita non giustificate. Se l’avviso di accertamento poggia unicamente sulle movimentazioni desunte dal conto corrente, l’inutilizzabilità travolge l’atto per intero. Nel caso in cui l’ufficio abbia incrociato i dati finanziari con altri riscontri documentali autonomi, il giudice deve condurre una verifica di tenuta. Se gli indizi restanti possiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza idonei a sorreggere la pretesa fiscale, l’accertamento sopravvive limitatamente alla quota di imponibile provata da tali elementi estranei alle indagini bancarie illegittime.

Il contribuente che riceve un avviso fondato su indagini finanziarie deve seguire una sequenza di verifiche tecniche: esame dell’atto impositivo. Deve verificare se l’autorizzazione è stata allegata o se i suoi estremi e la relativa motivazione sono stati inseriti all’interno del testo notificato. Qualora l’atto impositivo menzioni un’autorizzazione senza esibirla, il contribuente deve formulare tempestiva istanza di accesso documentale per acquisire copia integrale del provvedimento emesso dalla Direzione o dal Comando competente.

Le sentenze della Cassazione non introducono nuove disposizioni legislative, ma interpretano in senso evolutivo le norme vigenti alla luce dei parametri della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. I principi trovano applicazione immediata in tutti i giudizi in corso. Ne consegue che i contribuenti che abbiano già contestato la legittimità, la tempestività o la motivazione dell’autorizzazione nei rispettivi atti difensivi possono richiamare formalmente i principi delle ordinanze n. 19956 e n. 19960 del 2026.