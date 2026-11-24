Il bonus mobili 2027 introduce nuove regole per chi intende arredare immobili oggetto di ristrutturazione. La detrazione fiscale, che permette di recuperare il 50% delle spese sostenute, è limitata a un massimo di 2.500 euro. L’agevolazione, prevista nella Manovra 2027, è ancora in discussione al Parlamento e si basa su condizioni precise per l’accesso al beneficio.

Detrazione fino a 2.500 euro per mobili nuovi

Il bonus mobili 2027 permette di recuperare il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili destinati a immobili ristrutturati. Il tetto massimo è fissato a 5.000 euro per unità immobiliare, con un risparmio fiscale complessivo non superiore a 2.500 euro. Ad esempio, acquistando mobili per 3.000 euro, si ottiene una detrazione di 1.500 euro, distribuita in dieci rate annuali da 150 euro ciascuna.

La detrazione è collegata all’immobile interessato dai lavori e può riguardare anche una seconda casa, purché siano rispettate le condizioni richieste.

Condizioni per i lavori edili e i mobili ammissibili

Per accedere al bonus, è necessario aver avviato lavori di recupero edilizio sull’immobile da arredare. I lavori devono essere iniziati dal 1° gennaio 2026 e prima del pagamento dei mobili. Tra i tipi di interventi ammessi rientrano la manutenzione straordinaria, il restauro e la ristrutturazione. Non sono sufficienti semplici interventi come la tinteggiatura delle pareti. I mobili ammissibili includono letti, armadi, cassettiere, tavoli, sedie, divani, librerie e apparecchi di illuminazione. Non rientrano nel beneficio porte, pavimentazioni e tende.

Per i grandi elettrodomestici, come frigoriferi e lavatrici, la Manovra 2027 non ha ancora chiarito se siano considerati mobili agevolabili.

La documentazione finanziaria continua a fare riferimento a questi prodotti, ma l’esclusione dovrà essere verificata nel testo definitivo della legge. I pagamenti devono avvenire con bonifico bancario, postale, carta di credito o carta di debito. Non sono ammessi contanti o assegni. È obbligatorio conservare fatture, ricevute di pagamento e documentazione relativa all’inizio dei lavori edili. Inoltre, le spese sostenute nel 2026 per lo stesso immobile concorrono al calcolo del limite complessivo di 5.000 euro. La detrazione viene richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata sostenuta la spesa. Per gli acquisti effettuati nel 2027, il beneficio potrà quindi essere indicato nella dichiarazione presentata nel 2028. Le quote che non trovano capienza nell’imposta non vengono generalmente rimborsate. Il bonus mobili 2027 rappresenta un incentivo fiscale importante per chi intende ristrutturare e arredare casa. Tuttavia, le condizioni sono precise e richiedono attenzione nella documentazione e nella conformità alle normative vigenti.