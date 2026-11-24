Dopo la chiusura dei termini per gli emendamenti alla legge di bilancio, in commissione Bilancio alla Camera circolano proposte per rendere permanenti le soglie di esenzione da 1.000 e 2.000 euro sui fringe benefit. La misura, attualmente valida solo per il triennio 2025-2027, potrebbe essere estesa al 2028 e oltre, evitando il ritorno al tetto storico di 258,23 euro. La proposta interessa soprattutto i dipendenti che ricevono benefit in busta paga, come buoni carburante, buoni spesa o rimborso di utenze, e le aziende che devono già impostare i piani del 2028.

Le soglie di esenzione e il loro impatto

Le soglie di 1.000 e 2.000 euro sono fissate dall’articolo 1, commi 390-391, della legge di bilancio 2025. Sono una soglia secca, non una franchigia: se il valore dei benefit supera il limite anche di un euro, si tassa l’intero importo, non solo la parte eccedente. Senza un intervento, la soglia tornerebbe al tetto storico di 258,23 euro, introdotto nel 1986. La disciplina dei fringe benefit passa dal vecchio articolo 51 al nuovo articolo 53, comma 4, del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), entrato in vigore il 1° gennaio 2027.

La soglia più alta spetta a chi ha figli fiscalmente a carico. Per usufruirne, il dipendente dichiara al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico; è poi il datore di lavoro ad applicare la soglia corretta in busta paga. La misura interessa anche le aziende che usano i benefit come parte della retribuzione.

Le proposte e le dichiarazioni politiche

Gli emendamenti più citati dalla stampa cancellano la scadenza e rendono permanenti le soglie attuali di 1.000 e 2.000 euro, riscrivendo l’articolo 53, comma 4, del nuovo TUIR. Sono proposte trasversali: secondo Informazione Fiscale si tratta di quattro emendamenti identici firmati da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle, mentre il Partito democratico propone di prorogare le soglie fino al 2030. Il costo stimato varia tra 648 e 686 milioni di euro l’anno. Uno studio di Carlo Cottarelli e Giampaolo Galli (Osservatorio Conti Pubblici Italiani), commissionato da Satispay, stima un costo netto di circa 648 milioni l’anno, mentre Informazione Fiscale indica 686 milioni di euro a partire dal 2028. Non sono però stime ufficiali: né la Ragioneria Generale dello Stato né il Ministero dell’Economia ne hanno diffusa una propria.

Il disegno di legge di bilancio (articolo 45) estende già, per il solo 2027, la soglia di 2.000 euro ai dipendenti under 31, anche senza figli a carico. Non è un emendamento: la norma è già nel testo del Governo, ma per entrare in vigore dovrà essere approvata con il resto della Manovra. Gli emendamenti sono ora all’esame della V Commissione Bilancio sull’Atto Camera 3174-bis, il testo della Manovra 2027. La legge di bilancio deve essere approvata entro il 31 dicembre, e potrebbe essere presentato un maxiemendamento del Governo che deciderà quali proposte recepire. Il risultato interessa soprattutto chi riceve benefit in busta paga e chi negli uffici paghe deve già impostare i piani del 2028.