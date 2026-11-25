L’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (Arpac) ha pubblicato un bando per reclutare 50 annusatori di odori, figure tecniche note come rinoanalisti, che saranno impiegati per monitorare l’aria nei siti inquinati. Il lavoro richiede una prova olfattiva, non una laurea, e prevede un compenso di 50 euro per sessione. L’obiettivo è misurare e valutare i campioni d’aria prelevati in aree potenzialmente contaminate, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e la salute pubblica.

Requisiti e selezione per diventare rinoanalisti

Per entrare a far parte dell’elenco dei rinoanalisti non sono richiesti titoli accademici specifici: il requisito base è l’aver assolto gli obblighi scolastici. Inoltre, i candidati devono essere in possesso di una certificazione medica che attesti la salute del proprio naso, garantendo una percezione olfattiva non alterata. Non è ammessa la presenza di riniti, sinusiti o allergie che possano influire sulla capacità di riconoscere gli odori.

La selezione si basa su una prova pratica, che utilizza una sostanza odorante di riferimento, l’n-butanolo, articolata in tre sessioni intervallate da un giorno di pausa.

La fase iniziale di selezione non prevede alcun compenso, ma è fondamentale per valutare la soglia olfattiva di ciascun candidato. La Commissione tecnica incaricata della verifica preliminare misurerà la capacità di riconoscere e distinguere gli odori, un’abilità cruciale per garantire la precisione dei dati raccolti.

Regole e disciplina per il lavoro di rinoanalista

Il lavoro di rinoanalista richiede una disciplina ferrea per evitare qualsiasi contaminazione sensoriale che possa falsare i risultati. I candidati devono astenersi dal fumare, mangiare, masticare gomme o caramelle e bere qualsiasi liquido, ad eccezione dell’acqua, nei 30 minuti precedenti l’analisi e durante l’intera sessione. È severamente vietato utilizzare profumi, deodoranti, lozioni per il corpo o prodotti cosmetici, per non alterare la propria percezione né disturbare quella dei colleghi.

Chi ha il raffreddore non può presentarsi al lavoro, poiché la salute del naso è un requisito essenziale.

Il lavoro si svolgerà in aree ritenute potenziali fonti di inquinamento sul territorio regionale, con l’obiettivo di raccogliere dati utili per la gestione ambientale. I rinoanalisti saranno sottoposti a un accordo di riservatezza, che impedisce loro di comunicare i risultati ottenuti a terzi.

Come candidarsi al bando Arpac

Chi fosse interessato a partecipare al bando deve visitare il sito arpacampania.portaletrasparenza.net e raggiungere la sezione “Bandi di concorso”. Lì troverà il bando intitolato “Avviso di selezione per aggiornamento elenco di rinoanalisti per le attività del Centro regionale inquinamento aria, biomonitoraggio e odorigeni di Arpac presso il Dipartimento di Caserta”. La pagina contiene tutti i dettagli necessari per candidarsi, tra cui il bando di selezione, lo schema di domanda e l’informativa sul trattamento dei dati personali. Il bando ha spiegato che la figura dell’annusatore professionista esiste da decenni e viene impiegata in diversi settori, come la protezione dell’ambiente, l’industria cosmetica, l’automotive e l’agroalimentare. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per chi possiede una sensibilità olfattiva elevata e desidera contribuire al monitoraggio ambientale.