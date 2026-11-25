L’Assegno Unico 2027 prevede un aumento legato all’inflazione, che si attesta al 2,9%. La quota massima per ciascun figlio minorenne potrebbe salire a circa 209,70 euro al mese, ma i nuovi valori non saranno applicati immediatamente. La rata di gennaio sarà pagata con i valori del 2026, mentre i nuovi importi entreranno in vigore a partire da febbraio. Per evitare tagli a marzo, è fondamentale aggiornare l’Isee 2026, che scade il 31 dicembre.

Aggiornare l’Isee: date e modi per non subire tagli

Per non subire tagli sull’Assegno Unico, è necessario aggiornare l’Isee 2026 entro il 31 dicembre. Chi ha la domanda in stato “Accolta” non deve presentarne una nuova, poiché il rinnovo è automatico. Tuttavia, è indispensabile compilare la Dichiarazione sostitutiva unica per l’Isee 2027. Le date da segnare sono tre: dal 1° gennaio 2027 si può presentare la nuova dichiarazione; entro la fine di febbraio, invece, è necessario farlo per continuare a ricevere l’importo legato alla propria fascia; entro il 30 giugno si può ancora presentare per ottenere il ricalcolo e gli arretrati da marzo. La rata di gennaio sarà pagata ancora con i valori del 2026, mentre i nuovi importi entreranno in vigore a partire da febbraio. Senza un Isee valido, l’Inps paga d’ufficio la quota minima, che nel 2027 dovrebbe essere di circa 60 euro per figlio.

Le nuove soglie Isee e i benefici per le famiglie numerose

Le soglie Isee sono state riviste in base all’inflazione, con un incremento del 2,9%. La soglia entro cui spetta l’importo pieno passa da 17.468,51 a circa 17.975,10 euro, mentre il limite oltre il quale si riceve solo la quota minima salirebbe da 46.582,71 a circa 47.933,61 euro. A parità di reddito e patrimonio, alcune famiglie potrebbero ritrovarsi in una fascia più favorevole e ricevere un assegno leggermente più alto. Gli incrementi più consistenti riguardano le famiglie numerose, che sommano più quote e le maggiorazioni previste, ad esempio quella per i bambini sotto l’anno di età. Secondo le stime dei Caf, il beneficio aggiuntivo per questi nuclei potrebbe arrivare a circa 247 euro l’anno.

Dopo l’ultima mensilità del 2026, in pagamento il 16 e 17 dicembre per chi non ha variazioni, l’Assegno Unico si prepara al consueto adeguamento all’inflazione. La rivalutazione è prevista dall’articolo 4, comma 11, del decreto legislativo 230 del 2021, che lega importi e fasce Isee all’indice dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati. Per controllare gli accrediti degli ultimi mesi, è utile consultare il calendario dei pagamenti di novembre. La percentuale definitiva sarà fissata a fine anno con un decreto ministeriale e poi recepita dall’Inps.