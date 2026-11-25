Concorsi pubblici dicembre 2026: scadenze e posti per oltre 1.000 candidati

Gli ultimi giorni di novembre segnano l’ultimo tassello del calendario dei concorsi pubblici, con l’attenzione che si sposta già su dicembre 2026, un mese che offre numerose opportunità di lavoro per oltre 1.000 posti. Tra le date da segnare, il 5 dicembre alle 23:59 chiude il concorso dell’Istituto Superiore di Sanità per 4 collaboratori tecnici enti di ricerca (VI livello), a tempo indeterminato. Il 10 e l’11 dicembre, invece, sono le ultime date per le selezioni AGENAS, che offrono profili specializzati come ingegnere informatico con orientamento ai sistemi di intelligenza artificiale. La candidatura è quasi sempre esclusivamente telematica, con l’obbligo di utilizzare SPID, carta d’identità elettronica, CNS o credenziali eIDAS, oltre a un indirizzo email e, se richiesta, una PEC personale.

La proroga per l’Esercito riguarda solo l’invio della domanda. Il 10 dicembre alle 12:00 scade la selezione per un elenco di idonei funzionari tecnici della Provincia di Bergamo e degli enti aderenti alla convenzione di area vasta, con 14 posti indicati. La prova scritta si terrà da remoto il 16 dicembre. Lo stesso giorno chiudono diversi avvisi AGENAS per esperti in cybersecurity e data quality. L’11 dicembre alle 23:59 è l’ultima data per le altre selezioni AGENAS, finalizzate a graduatorie di idonei per contratti a tempo pieno e determinato, tra cui il profilo di ingegnere informatico con orientamento ai sistemi di intelligenza artificiale.

Posti riservati e requisiti specifici

Tra i posti disponibili, uno dei due posti per insegnanti di conversazione in inglese del Comune di Milano è riservato ai volontari delle Forze Armate. Per accedere a questa opportunità, è necessario possedere l’abilitazione sulla classe BB02 e il titolo previsto, cioè il diploma di scuola superiore conseguito in un Paese di madrelingua inglese. Il trattamento economico minimo indicato per il profilo è di 23.139 euro annui lordi, al netto delle voci accessorie. La candidatura si presenta su inPA con un contributo di 10 euro tramite PagoPA. La licenza media è il titolo scolastico minimo, ma l’accesso dipende soprattutto dai risultati sportivi e dalle discipline indicate nel bando.

La licenza media è il titolo scolastico minimo, ma l’accesso dipende soprattutto dai risultati sportivi. Il 3 dicembre alle 23:59 tocca al bando più corposo del mese: l’Aeronautica Militare recluta per il 2027 1.050 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), di cui 1.000 «ordinari», 20 per gli Incursori e 30 per il settore STOS. Il titolo minimo è la licenza media, ma bisogna essere nati tra il 3 dicembre 2002 e il 3 dicembre 2008, estremi compresi, e superare gli accertamenti fisici, psichici e attitudinali, più stringenti per i settori speciali. La ferma dura tre anni e la domanda passa dal portale Concorsi online della Difesa. Il 7 dicembre alle 23:59 scade il concorso per 62 marescialli e 60 Tenenti dell’Esercito, con proroga per l’invio della domanda, ma non per i requisiti.