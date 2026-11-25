Assegni di frequenza e contributi formativi INPS: chi può presentare domanda

Dal 30 novembre al 30 dicembre 2026, gli studenti orfani o con disabilità grave possono presentare domanda per ricevere assegni di frequenza o contributi formativi fino a 1.000 euro. L’iniziativa, legata alla Gestione Assistenza magistrale (ex ENAM), è rivolta a nuclei familiari che soddisfano specifici requisiti. La domanda va presentata online attraverso il Portale prestazioni welfare dell’INPS, utilizzando SPID, CIE o CNS. Gli assegni di frequenza sono riservati agli orfani degli insegnanti o dei loro coniugi, nonché a chi è equiparato a loro. I contributi formativi, invece, spettano ai figli o agli orfani con disabilità grave, purché siano iscritti a scuole specifiche o svolgano percorsi di formazione post-obbligo. Sono equiparati ai figli anche i minori in affidamento preadottivo, purché siano stati in affidamento per almeno un anno e siano inseriti nella DSU del nucleo del richiedente.

La domanda deve essere presentata da un richiedente che è il genitore iscritto, il coniuge superstite o lo studente stesso se maggiorenne e orfano di entrambi i genitori. Lo studente deve essere fiscalmente a carico del richiedente e non deve aver già ricevuto, per lo stesso anno e per la stessa finalità, un aiuto analogo da un altro ente pari ad almeno la metà dell’importo messo a concorso. L’importo dipende dall’ISEE del nucleo: 850 euro fino a 21.000 euro, 600 euro oltre questa soglia.

Requisiti e documentazione necessaria

Per accedere ai benefici, è necessario che lo studente sia fiscalmente a carico del richiedente e non abbia già ricevuto un aiuto analogo da un altro ente. La domanda richiede l’indicazione di un IBAN intestato o cointestato al richiedente, abilitato a ricevere bonifici. Inoltre, è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che ordina la graduatoria in base all’ISEE. Chi non presenta una DSU valida finisce in coda nella graduatoria e riceve l’importo della fascia più alta di ISEE. Omissioni o difformità nella DSU si possono correggere, da soli o tramite la sede INPS su richiesta, entro il 5 gennaio 2027.

Le graduatorie non saranno pubblicate sul sito, ma si possono consultare nell’area riservata, nella sezione «Graduatoria» del servizio «Le mie domande». Chi ha ricevuto un rigetto può modificare o integrare i dati con la funzione «modifica dati per riesame» della procedura entro la stessa data. Contro un rigetto o un esito sfavorevole si può presentare istanza di riesame alla Sede INPS/Polo Welfare territorialmente competente entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto o dalla data in cui l’esito in graduatoria è disponibile nella procedura.

La domanda va presentata esclusivamente online, attraverso il Portale prestazioni welfare dell’INPS. Chi ha difficoltà con la procedura può rivolgersi al Contact Center. I posti restano pochi, e una DSU mancante o con errori può bastare a perdere posizioni in graduatoria. Tra 85 assegni e 170 contributi per tutta Italia i posti restano pochi, e una DSU mancante o con errori può bastare a perdere posizioni in graduatoria.