Il 1° gennaio 2027 entra in vigore il nuovo TUIR, il Testo unico delle imposte sui redditi, che modifica i numeri degli articoli e introduce nuove regole per la gestione fiscale. L’obiettivo del decreto legislativo 117/2026 è di unificare e aggiornare le normative fiscali, mantenendo le aliquote e le detrazioni invariati. I cambiamenti riguardano soprattutto i riferimenti agli articoli, che sono stati ristrutturati in un testo composto da 377 articoli distribuiti in quattro Parti. Chi dovrà adattarsi al nuovo sistema dovrà fare attenzione a non commettere errori in busta paga, contratti di lavoro o dichiarazioni fiscali.

Le principali modifiche al TUIR 2027

Il nuovo TUIR non introduce nuove aliquote o detrazioni, ma modifica i numeri degli articoli per rendere più coerenti e aggiornate le normative. Ad esempio, l’art. 51, che riguardava i fringe benefit e il welfare aziendale, è stato riconfigurato e ora si riferisce solo alla definizione del reddito di lavoro dipendente. Al suo posto, le norme relative al welfare e ai benefit aziendali sono state spostate nell’art. 53. Altri esempi di modifiche sono l’art. 56, che riguarda i redditi diversi come plusvalenze finanziarie, e l’art. 96, che ora include anche la participation exemption. Questi cambiamenti richiedono una revisione attenta delle normative e dei documenti aziendali.

Le corrispondenze tra vecchio e nuovo TUIR

Il decreto non include una tavola ufficiale di corrispondenza tra i vecchi e i nuovi articoli, ma è possibile ricostruire le principali corrispondenze basandosi sul testo pubblicato. Ad esempio, l’art. 11 del vecchio TUIR, che disciplinava le aliquote IRPEF, è rimasto invariato, mentre l’art. 18 contiene le nuove regole per le detrazioni. Altri esempi sono l’art. 14, che sostituisce l’art. 15 per le detrazioni per spese sanitarie, e l’art. 76, che riguarda i redditi diversi come plusvalenze su azioni e cripto. Per evitare errori, è consigliabile consultare l’articolo completo e non solo il numero, soprattutto in casi delicati.

Un’altra importante modifica riguarda l’art. 376, che contiene una clausola di rinvio. Questa clausola indica che, quando regolamenti o provvedimenti richiamano norme abrogate, il richiamo si applica alle disposizioni corrispondenti del nuovo testo. Questo significa che anche gli atti privati, come regolamenti aziendali o contratti, dovranno fare riferimento ai nuovi articoli. Per evitare ambiguità, è possibile utilizzare un doppio riferimento, ad esempio «art. 53 del D.Lgs. 117/2026 (già art. 51 del DPR 917/1986)».

Come adattarsi al nuovo TUIR

Per chi dovrà adattarsi al nuovo TUIR, è importante fare un controllo attento, soprattutto per i dipendenti, i pensionati e i professionisti. I dipendenti dovranno verificare che i regolamenti aziendali e i contratti di lavoro citino i nuovi articoli, ad esempio l’art. 53 per il welfare aziendale. I professionisti e le partite IVA dovranno controllare i contratti e i modelli di documento che richiamano la determinazione del reddito di lavoro autonomo, che passa dall’art. 54 al 56. Gli investitori dovranno aggiornare i riferimenti ai redditi di capitale, che passano dall’art. 44 all’art. 46, e ai redditi diversi, che vengono spostati dall’art. 67 all’art. 76.

Per gli utenti del 730/2027 e del modello Redditi PF 2027, è importante sapere che i modelli riguardano i redditi 2026 e quindi valgono ancora il vecchio TUIR. Il primo modello costruito sul nuovo testo sarà probabilmente per i redditi 2027, che si presenteranno l’anno prossimo. Per le buste paga, invece, le retribuzioni di competenza 2027 sono già sotto il nuovo TUIR, mentre quelle del 2026 restano nel vecchio sistema. I software di gestione delle retribuzioni dovranno essere aggiornati per includere i nuovi articoli. Per chi ha bisogno di ulteriori informazioni, è possibile consultare le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, che spiegheranno come vengono indicati i riferimenti nel nuovo TUIR. Inoltre, è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista abilitato, come un commercialista o un consulente del lavoro, per evitare errori e garantire la correttezza delle dichiarazioni fiscali.