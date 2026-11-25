Il Reddito di libertà, un supporto economico per donne vittime di violenza, è stato incrementato a 530 euro al mese per un massimo di 12 mesi. La misura, istituita con l’articolo 105-bis del decreto legge n. 34 del 2020, è finanziata dal Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza e si rivolge a chi vive in condizioni di bisogno economico straordinario o urgente. Il beneficio è compatibile con l’Assegno di inclusione e altre misure di sostegno al reddito, come la Naspi o la Cassa integrazione, purché siano rispettati i requisiti delle singole misure.

Chi ha diritto al reddito di libertà

Il Reddito di libertà è destinato alle donne vittime di violenza, con o senza figli, che risiedono in Italia e sono cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie con regolare permesso di soggiorno. Il requisito chiave per accedere al beneficio è che la donna sia seguita da un centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione e presa in carico dai servizi sociali del Comune. Non si tratta di un bonus da richiedere autonomamente, ma di un sostegno legato a un percorso di uscita dalla violenza già avviato e certificato.

Requisiti e come richiedere il reddito di libertà

Per accedere al Reddito di libertà, la domanda deve essere presentata al Comune di residenza, direttamente o tramite un rappresentante legale o un delegato, utilizzando il modulo Inps SR208. Al modulo vanno allegati due attestazioni: quella del centro antiviolenza, che certifica il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso, e quella del servizio sociale professionale, che attesta lo stato di bisogno. Il Comune verifica i requisiti e trasmette la richiesta all’Inps. Le domande si possono inviare dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, e il tempismo è cruciale.

L’Inps assegna a ciascuna domanda un codice univoco con data e ora di trasmissione, utilizzato per formare le graduatorie su base regionale. Le richieste rimaste scoperte per mancanza di budget possono essere finanziate entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione, se arrivano nuove risorse; in caso contrario decadono e vanno ripresentate l’anno successivo. La domanda va inviata all’Inps con il modulo online «ERLI».

Compatibilità con altre misure e vantaggi per i datori di lavoro

Il Reddito di libertà è compatibile con l’Assegno di inclusione e con altri strumenti di sostegno al reddito, purché siano rispettati i requisiti delle singole misure. Inoltre, per i datori di lavoro privati, la legge di Bilancio 2024 ha introdotto un esonero del 100% dei contributi previdenziali, fino a 8.000 euro l’anno, per chi assume donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà. L’agevolazione dura 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, fino a 12 mesi per quelle a termine e 18 mesi per le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato.

Attenzione alle scadenze: la misura copre il triennio 2024-2026, quindi la finestra si chiude con le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2026. Accanto al sostegno economico c’è il congedo indennizzato per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione certificati. Consente di astenersi dal lavoro fino a 90 giorni nell’arco di tre anni, in modalità giornaliera o oraria, con un’indennità pari al 100% dell’ultima retribuzione. La tutela riguarda dipendenti private e pubbliche, lavoratrici domestiche e agricole e, dalla legge di Bilancio 2017, anche le autonome.