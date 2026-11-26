La legge sul cinema, entrata in vigore il 9 dicembre 2026, apre alla riforma dell’indennità di discontinuità, un tema cruciale per i lavoratori dello spettacolo. La norma, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2026, delega il Governo a modificare l’attuale sistema, con l’obiettivo di aumentare il tetto massimo dell’indennità, estendere la durata della prestazione e introdurre i contributi figurativi per le giornate indennizzate. La riforma, tuttavia, non introduce cambiamenti immediati: le nuove regole saranno definite nei prossimi due anni, con l’obiettivo di migliorare la stabilità e la previdenza per chi opera nel settore.

Indennità di discontinuità: cosa cambia e cosa resta

Attualmente, l’indennità di discontinuità è calcolata come un terzo delle giornate accreditate al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) nell’anno precedente, con un tetto massimo del 60% della retribuzione media giornaliera. La legge n. 214 del 2026, però, prevede un aumento del tetto, che potrebbe arrivare fino all’80% del reddito di riferimento, ma solo come soglia massima. La percentuale effettiva dipenderà dal numero di giornate indennizzate, quindi non tutti i lavoratori riceveranno l’80%. La durata della prestazione, invece, potrebbe essere estesa, ma non è ancora definita con precisione.

La legge delega il Governo a definire i nuovi criteri per il calcolo dell’indennità, con un tetto massimo che potrebbe raggiungere l’80% del reddito di riferimento. La durata della prestazione potrebbe essere estesa, ma non è ancora definita con precisione. La legge conferma l’obbligo di iscrizione al FPLS per i lavoratori subordinati, autonomi e professionisti che svolgono attività elencate nell’articolo 3 del decreto legislativo n. 708 del 1947, aggiornato con un decreto ministeriale del 2005.

Contributi figurativi e obbligo di iscrizione al FPLS

Un aspetto chiave della riforma è l’introduzione dei contributi figurativi per le giornate indennizzate, simili a quelli già previsti per la NASpI. Questo significa che i lavoratori potranno accumulare contributi per la pensione anche per le giornate di indennità, un passo importante per la previdenza. Inoltre, la legge conferma l’obbligo di iscrizione al FPLS per i lavoratori subordinati, autonomi e professionisti che svolgono attività elencate nell’articolo 3 del decreto legislativo n. 708 del 1947, aggiornato con un decreto ministeriale del 2005. Il Governo dovrà adottare criteri per contare le giornate accreditabili, compatibili con le denunce di retribuzioni e contributi inviate periodicamente dagli datori di lavoro e committenti all’INPS. Questo eviterà di utilizzare metodi che potrebbero variare nel tempo per lo stesso lavoratore, garantendo una maggiore coerenza e trasparenza.

La riforma prevede un aumento dei contributi per finanziare le nuove tutele. Il contributo specifico a carico dei datori di lavoro e committenti, attualmente all’1% dell’imponibile contributivo, e il contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al FPLS, che oggi è dello 0,50% sulla parte di retribuzione che supera il massimale contributivo annuo, potranno essere incrementati. L’incremento sarà definito nei decreti legislativi che dovranno essere approvati entro il 9 dicembre 2028, cioè due anni dopo l’entrata in vigore della legge.

Fino ad allora, l’indennità di discontinuità seguirà le regole del D.Lgs. 175/2023, con la scadenza per la domanda fissata al 30 aprile. I lavoratori dovranno verificare le giornate accreditate al FPLS nell’anno precedente, poiché sono la base per il calcolo dell’indennità. Chi ha un reddito vicino ai 35.000 euro o un numero di giornate vicino a 51 dovrà controllare con attenzione i requisiti dell’anno di riferimento. La legge è nata da una proposta presentata alla Camera nell’aprile 2025 e è stata approvata definitivamente dal Senato il 4 novembre 2026. Le cifre precise, come l’importo effettivo dell’indennità e i costi per i contributi, saranno comunicate solo con i decreti attuativi. Per ora, i lavoratori dello spettacolo dovranno attendere per conoscere i dettagli finali della riforma.