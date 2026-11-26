Il Consiglio dei ministri ha approvato i decreti attuativi della riforma del merito. Le nuove procedure consentono di destinare alla crescita interna del personale fino al 30% dei posti di dirigente di seconda fascia. La possibilità non costituisce una promozione automatica: possono partecipare funzionari con almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato e dipendenti dell’area dell’Elevata qualificazione con almeno due anni di servizio. Per la prima fascia, il percorso di sviluppo interno può riguardare il 50% dei posti disponibili.

Valutazione del capo e performance come criteri principali

Per la seconda fascia, la valutazione del dirigente superiore vale 50 punti su 100. Altri 30 punti dipendono dalle performance dei cinque anni precedenti e 20 dai titoli. Il sistema descritto attribuisce quindi un peso rilevante al giudizio del superiore, insieme agli altri elementi della selezione. Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, presenta la riforma come un’opportunità per chi dimostra competenze e risultati nel lavoro. Il percorso comprende anche un incarico temporaneo e una verifica prima dell’ingresso definitivo nel ruolo.

Periodo di prova e selezioni rigorose

L’incarico iniziale di seconda fascia può durare fino a tre anni. Con il rinnovo, il periodo complessivo può raggiungere quattro anni. Successivamente una commissione indipendente esamina gli obiettivi conseguiti e le capacità manageriali dimostrate durante l’incarico. La conferma definitiva richiede un esito positivo di questo controllo. Per la prima fascia, la fase di osservazione può estendersi fino a cinque anni. Le durate riguardano dunque passaggi del percorso di verifica, non una garanzia di conferma del candidato al termine del tempo trascorso.

Competenze digitali e attitudini come elementi chiave

Le commissioni incaricate di selezionare i candidati saranno formate da sette componenti, compresi due esperti esterni di risorse umane. Questo dato riguarda la selezione e non va confuso con la successiva verifica per la conferma nell’incarico. Le prove dovranno prendere in esame non soltanto le conoscenze tecniche, ma anche attitudini, motivazioni, capacità e competenze digitali. Il Governo indica tra gli obiettivi della riforma una maggiore imparzialità delle procedure e il contrasto a valutazioni indulgenti o autoreferenziali.

Presso il Dipartimento della Funzione pubblica è prevista l’istituzione di un albo per psicologi del lavoro e professionisti della selezione del personale. Le amministrazioni potranno utilizzarlo per individuare gli esperti da inserire nelle commissioni. Zangrillo collega il nuovo assetto anche al rafforzamento dell’indipendenza, della terzietà e della rotazione degli organismi di valutazione. Si tratta degli obiettivi dichiarati dal ministro: la procedura resta soggetta ai requisiti di accesso, alle prove e alle verifiche richieste per il passaggio al ruolo dirigenziale.