Teo Mammuccari, furia in diretta televisiva: quello che ha fatto lascia tutti senza parole

Teo Mammuccari, questa volta l’ha combinata grossa: ecco cosa ha detto e fatto in diretta televisiva, i dettagli e le curiosità

Uno dei conduttori tra i più talentuosi degli ultimi tempi ma dal carattere abbastanza pungente che ha fatto parlare parecchio di sé, soprattutto nell’ultimo periodo, per via delle discussioni in diretta televisiva è proprio lui, il conduttore Teo Mammuccari. Oltre essere conduttore, Teo è anche un comico e per anni ha raggiunto l’apice del successo grazie a diversi programmi televisivi come opinionista, concorrente e conduttore.

Il pubblico, però, è molto attento agli atteggiamenti dei beniamini a disposizione tanto che nel corso degli anni, Teo ha subito diverse critiche proprio per il suo comportamento in diretta televisiva abbastanza aggressivo nei confronti di alcuni volti sempre molto famosi all’interno dei format.

Uno fra tanti che tendiamo a ricordare spesso è la discussione avvenuta lo scorso anno a Ballando con le stelle, quando era un concorrente, proprio con la giornalista e giudice del programma Selvaggia Lucarelli (ricordiamo che quest’ultima è una sua ex quando entrambi non erano conosciuti).

Sempre in quella occasione, Teo con la sua aria provocò la giornalista in diretta televisiva dopo che quest’ultima le aveva detto semplicemente una forse come “Mi fai tenerezza”. Il conduttore, a quel punto, partì e affermò: “Mi fai tenerezza non me lo dici a me, lo dici a un amico tuo, ma a me non me lo dici perché io mi sono messo in gioco e ho fatto cose che tu non faresti mai”. A fine blocco, però, via con le scuse.

Teo Mammuccari, furia in diretta televisiva

Oggi, la stessa cosa è accaduta a Belve, proprio dopo che il comico e conduttore avrebbe accettato l’intervista della Fagnani che, si sa, ha la caratteristica di fare domande pungenti a chi va nel suo programma. Questa cosa, pare, non fosse ben chiara a Teo Mammuccari che, dopo aver criticato programma, pubblico e giornalista, ha pensato bene di andare via mandando tutti a quel paese.

L’uomo, sin dall’inizio dell’intervista ha mostrato estrema insofferenza e la giornalista a quel punto avrebbe letto alcune dichiarazioni del conduttore ha rilasciato in precedenza; quest’ultimo ha smentito immediatamente, arrivando a perdere la pazienza: “Ma una cosa bella me la dici? Mi hai detto dieci cose una peggio dell’altra…Facciamo due ore così? Ma non è vero…Mi stai raccontando le barzellette? Ma io mica sono Flavia Vento eh…Mi dici le cose non vere…Mi stai facendo passare per un coglio**…Stai dicendo tutte cose non vere…Io pieno di me? Non sono venuto per i soldi…” Alla fine è uscito dallo studio esclamando: “E’ la prima volta che succede? Anche l’ultima! Ma vaffancu** va…”